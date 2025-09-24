Qui Trestina, la carica del presidente. Parla Bambini:: "Gruppo unito. Buone sensazioni»

TRESTINA - Luci allo stadio "Bernicchi" di Città di Castello, che stasera alle 20,30 ospiterà la super sfida di serie D tra Trestina e Foligno: una sfida attesa su entrambi i fronti, per cui è facile prevedere che il derby umbro si disputerà al cospetto di una bella cornice di pubblico. Gli altotiberini arrivano da una sconfitta sul terreno del Seravezza che è stata accettata senza far drammi: "Nel primo tempo - commenta il presidente Leonardo Bambini - c’è stato equilibrio, poi la ripresa si è aperta con il rigore avversario che Bonifacio ha neutralizzato: è seguita una fase di black-out nella quale abbiamo incassato il gol, poi ci siamo rimessi in carreggiata e nel finale avremmo potuto pareggiare. Siamo tornati a mani vuote, ma la prestazione non è stata affatto da buttare".

"Ora - prosegue Bambini - ci attende un match contro un Foligno che nelle sue fila ha tanti giocatori che in passato hanno vestito la maglia del Trestina. Mi sarebbe piaciuto disputarlo al "Casini", ma mi attendo una bella partita, giocata a viso aperto. Nonostante le 2 sconfitte in 3 gare, giunte peraltro al cospetto di avversari che occupano i primi posti della classifica, ho buone sensazioni perché vedo che possiamo contare su un gruppo di giocatori coeso e motivato: i nuovi si sono ben integrati con i compagni che erano già qui, credo ci siano le condizioni per far bene".

TRESTINA (4-4-2): Bonifacio; Ubaldi, Sensi, Scartoni, Giuliani; Nouri, Tolomello, Ferrarese, Mercuri; Priore, Ferri Marini. All. Calori. Arbitro: Vincenzi di Bologna.

Paolo Cocchieri