Rabiot per Max, Chivu si difende con Akanji

Il blitz dell’Inter per Manuel Akanji, lo scambio Artem Dovbyk-Santiago Gimenez tra Milan e Roma saltato, la virata della Juventus su Lois Openda. Sono le ultime fiammate della sessione di mercato che, in Italia, si è chiusa ieri. Rifiutato il Diavolo, Akanji ha scelto l’altra sponda del Naviglio: il 30enne svizzero è passato ai nerazzurri dal Manchester City in prestito oneroso (2 milioni) e diritto di riscatto fissato a 15. Riscatto che diventerà obbligatorio in caso di vittoria del campionato e se il difensore giocherà almeno la metà delle partite. Nel contempo, Benjamin Pavard è stato ceduto al Marsiglia: anche in questo caso prestito con diritto di riscatto, sempre a 15 milioni.

I rossoneri, invece, non sono riusciti a chiudere il reparto arretrato con Joe Gomez del Liverpool causa tempistiche risicate. È arrivato il 19enne David Odogu dal Wolfsburg, 3 presenze l’anno scorso in Bundesliga, operazione da 10 milioni. È arrivato, soprattutto, Adrien Rabiot: 10 milioni al Marsiglia, contratto da 5 milioni per il francese fino al 2029. È rimasto, invece, Gimenez: scambio con Dovbyk della Roma naufragato in extremis soprattutto per la mancata intesa sull’entità dei diritti di riscatto. L’agente Rafaela Pimenta, a meno di due ore dal gong: "Sarà perché tifiamo, Santiago resta al Milan". Niente di fatto, dunque, per l’arrivo di Dovbyk. Per la Roma, di conseguenza, sfumato anche l’ex Monaco Breel Embolo che, dopo aver atteso vanamente i giallorossi, ha infine dato l’ok al Rennes. In casa Milan, invece, definite le uscite a titolo temporaneo di Alex Jimenez (Bournemouth), Samuel Chukwueze (Fulham) e Yunus Musah (Atalanta) che potrebbero portare nelle casse di via Aldo Rossi altri 75 milioni circa.

A proposito di Atalanta, saltata la trattativa con il Marsiglia per Lazar Samardzic (i francesi hanno preso Matt O’Riley dal Brighton), mentre Ademola Lookman al momento resta a Bergamo: dopo il rifiuto della Dea alla proposta al ribasso del Bayern Monaco (25 milioni, l’Inter ne aveva messi sul piatto 42 più 3 di bonus), al nigeriano rimangono chance in Turchia (il mercato qui chiuderà il 12 settembre) e Arabia.

Altro caso: Dusan Vlahovic. Eliminato anche quell’1% di possibilità di partenza che aveva tenuto aperto Damien Comolli. In attacco la Juventus, registrato il muro del Psg per il ritorno di Kolo Muani che è stato girato al Tottenham (prestito secco e oneroso da 5 milioni), si è fiondata su Lois Openda: 25 anni, 13 gol e 11 assist l’anno scorso con il Lipsia (che invece ha preso Conrad Harder), prestito con obbligo di riscatto per un affare superiore ai 40 milioni. Dentro Edon Zhegrova, poi: 26 anni, 8 gol e 2 assist con il Lille, 20 milioni più 5 di bonus. E fuori Nico Gonzalez, passato all’Atletico Madrid in prestito con obbligo di riscatto a 33 milioni.

Il Napoli ha chiuso il suo mercato con Rasmus Hojlund: 50 milioni totali per il prestito con obbligo in caso di qualificazione alla Champions, clausola rescissoria già fissata a 90 milioni, per un attacco che ha salutato Walid Cheddira (Sassuolo). Tra i colpi definiti ieri, anche il ritorno in Italia di Nicolò Zaniolo, dal Galatasaray all’Udinese, e l’arrivo di Jamie Vardy a Cremona (per i grigiorossi anche Mikayil Faye dal Rennes e Jeremy Sarmiento dal Brighton). Andrea Belotti, dopo il no al Valencia (qui Lucas Beltran dalla Fiorentina), dal Como al Cagliari. Como che, invece, ha inserito Stefan Posch (Bologna) e Diego Carlos (Fenerbahce).