Radja Nainggolan torna in Indonesia: "Welcome King" al Bhayangkara

Alla fine è tornato a casa, o quasi: Radja Nainggolan ripartirà dall’Indonesia, paese di provenienza di suo padre. L’ex centrocampista di Cagliari, Roma, Inter e Spal ha infatti firmato un contratto con il Bhayangkara, accordo ufficializzato dal club con un post su Instagram. "Welcome King", si legge su una foto che ritrae il ‘Ninja’ seduto su un trono e con una corona in testa. Tra i like anche quello di Daniele De Rossi, ex compagno di squadra di Nainggolan nella Roma e poi suo allenatore nell’avventura poco felice alla Spal. Il 35enne torna a giocare dopo quattro mesi di inattività: il Bhayangkara si trova all’ultimo posto in classifica del campionato indonesiano.