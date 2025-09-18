Ranking FIFA, passi avanti per l'Italia: azzurri nuovamente in top 10

Roma, 18 settembre 2025 – Buone notizie per la Nazionale italiana: dopo l'aggiornamento del Ranking FIFA, infatti, gli azzurri sono tornati in top 10. Sono stati decisivi i successi contro Estonia e Israele, arrivati nella scorsa sosta nazionali, che hanno permesso a Gattuso e i suoi di guadagnare terreno a discapito della Germania, che è scesa al dodicesimo posto. I tedeschi, infatti, sono stati superati anche dal Marocco, che quindi si colloca all'undicesimo posto alle spalle proprio dell'Italia. Da segnalare anche il ritorno della Spagna in vetta con 1875 punti, seguita dalla Francia (seconda con 1871). Entrambe le nazionali si collocano sopra l'Argentina, che completa il podio con 1870 punti. Resta stabile l'Inghilterra al quarto posto, così come l'Olanda al settimo e il Belgio all'ottavo: chi ha perso terreno è stato il Brasile, ora sesto. Per quanto riguarda i movimenti fuori dalla top 10, invece, la Colombia è salita al tredicesimo posto, mentre il Messico è sceso al quattordicesimo. In quindicesima posizione c'è l'Uruguay, in sedicesima gli Stati Uniti. Diciassettesimo posto per la Svizzera, diciottesimo per il Senegal e diciannovesimo per il Giappone. Chiude la top 20 la Danimarca. Il prossimo aggiornamento del Ranking FIFA sarà il 23 ottobre, con l'Italia che spera di scalare ulteriormente la classifica. Nel mirino degli azzurri c'è la nona posizione, occupata dalla Croazia, che dista solo quattro punti: 1710 per Gattuso e i suoi, 1714 per la Croazia. Nella prossima sosta nazionali, nel mese di ottobre, l'Italia si scontrerà con l'Estonia e nuovamente con Israele: sarà fondamentale per Gattuso e i suoi conquistare i sei punti, in modo sia da blindare il secondo posto, ma anche per restare attaccata alla Norvegia, che, nel frattempo, se la vedrà proprio con Israele. Tutto questo in attesa della sfida tra gli azzurri e la Norvegia, in programma per il 16 novembre. La differenza reti non favorisce chiaramente Gattuso e i suoi, che devono sperare in un passo falso di Haaland e compagni, ma l'Italia non deve smettere di crederci e deve conquistare i 6 punti nella sosta di ottobre, oltre che segnare il maggior numero di reti possibili.