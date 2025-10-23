Rapid Vienna-Fiorentina in tv: orari e dove vedere la Conference League

Firenze, 23 ottobre 2025 – Staccare la testa del campionato e ripartire: deve essere questo il mantra della Fiorentina, che oggi alle 18:45 sarà impegnata contro il Rapid Vienna nella seconda giornata di Conference League. Se in Serie A la situazione è tutt'altro che positiva per gli uomini di Pioli, che si trovano all'ultimo posto al pari di Pisa e Genoa, in Europa la viola è partita con il piede giusto, vincendo contro il Sigma Olomouc grazie ai gol di Piccoli e Ndour. La Conference, quindi, può essere un modo per ritrovare serenità e la motivazione giusta per rialzarsi anche in campionato. Pioli e i suoi saranno impegnati all'Allianz Stadion di Vienna: ad attenderli ci sarà una squadra reduce dalla pesante sconfitta per 4-1 contro il Lech Poznan. Stoger e i suoi sono dentro un momento nerissimo, con quattro ko consecutivi tra campionato e Conference e con la vittoria che manca addirittura dallo scorso 17 settembre, quando hanno avuto la meglio sull'Oberwart al secondo turno di OFB Cup. Quella di oggi, quindi, sarà una gara tra due squadre in profonda crisi e una vittoria può rappresentare per entrambe il primo spiraglio di luce in fondo ad un tunnel dove, per ora, regna il buio.

Le possibili scelte di Pioli e Stoger

Stoger dovrebbe schierare la sua squadra con un 4-3-3 con Hedl in porta, Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao e Horn in difesa, Seidl, Grgic e Amane a centrocampo e Wurmbrand, Antiste e Weixelbraun in attacco. Pioli, invece, dovrebbe riproporre lo schieramento con la difesa a tre con Comuzzo, Pablo Marì e Viti davanti a De Gea. Fortini, Ndour, Mandragora, Sohm e Parisi nella linea mediana e Dzeko e Piccoli a comporre il tandem d'attacco.

Probabili formazioni di Rapid Vienna – Fiorentina

Rapid Vienna (4-3-3): Hedl; Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Horn; Seidl, Grgic, Amane; Wurmbrand, Antiste, Weixelbraun. All. Stöger.

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marí, Viti; Fortini, Ndour, Mandragora, Sohm, Parisi; Dzeko, Piccoli. All. Pioli.

Dove vedere Rapid Vienna – Fiorentina in tv e in streaming

La partita tra Rapid Vienna e Fiorentina sarà visibile dalle ore 18:45 di giovedì 23 ottobre su Sky al canale Sky Sport Calcio e Sky Sport 253, ma anche in streaming su Sky Go e NOW.