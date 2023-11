Rappresentative marchigiane under 19,17, 15 e femminile. Anche De Angelis tra i nuovi allenatori

Il Comitato Regionale Marche ha comunicato i nomi degli otto allenatori che guideranno le Rappresentative marchigiane (Under 19, 17, 15 e Femminile). Nel calcio a 11 sono arrivate tre conferme, quelle di Francesco Baldarelli, Antonio Censi e Massimo Lombardi. La novità è l’ingresso di Gianluca De Angelis. Nel calcio a 5 una conferma, quella di Francesco Cesaroni, un ritorno, di Alfredo Macellari, e due new entry, quelle di Massimiliano Neri e Luca Dominici. Il lavoro dei tecnici inizierà presto in vista delle selezioni e degli allenamenti delle Rappresentative Marche per preparare i rispettivi Tornei delle Regioni 2024. Il torneo di Calcio a 11 si svolgerà in Liguria, dal 22 al 29 marzo 2024. Quello di calcio a 5 invece si disputerà in Calabria, dal 24 aprile all’1 maggio 2024. I tecnici cominceranno a visionare i calciatori e le calciatrici in queste settimane, per poi procedere con le prime selezioni e gli appositi stage che precedono e conducono verso i Tornei delle Regioni 2024.