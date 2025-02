Rashford esordisce con l'Aston Villa. Sancho su Instagram: “Libertà”

Birmingham, 11 febbraio 2025 – Nella scorsa sessione di mercato, Marcus Rashford è diventato un nuovo giocatore dell'Aston Villa, arrivando in prestito dal Manchester United. L'ultimo periodo dell'ala inglese con la maglia dei red devils è stato tutt'altro che semplice, e in questa stagione sono arrivati appena 7 gol e 3 assist in 24 presenze in maglia rossa tra Premier League, Europa League, EFL Cup e Community Shield. Nel mercato di gennaio, Rashford ha scelto di abbandonare Manchester per ritrovare sia sé stesso che la nazionale inglese, sulla scia di quanto fatto la stagione scorsa da Jadon Sancho. Nel gennaio del 2024, infatti, il calciatore londinese si è trasferito in prestito fino al termine della stagione al Borussia Dortmund, dove ha ritrovato una buona condizione e la voglia di giocare a calcio, contribuendo alla qualificazione in finale di Champions dei gialloneri. Le buone prestazioni in Germania hanno spinto diverse squadre a interessarsi a lui, e nello scorso mercato estivo è stato il Chelsea ad acquistarlo in prestito fino al termine della stagione con diritto di riscatto di circa 25 milioni di sterline. A differenza di Sancho, Rashford ha scelto di rimanere in Inghilterra e di sposare la causa dell'Aston Villa, che al momento si trova ottava in classifica in Premier League e in Champions si è qualificata direttamente agli ottavi di finale, in quanto ha terminato all'ottavo posto nella fase campionato. Lo scorso 9 febbraio, il classe 1997 ha fatto il suo esordio con i Villans, subentrando a Donyell Malen nel Quarto Turno di FA Cup contro il Tottenham. Qualche ora dopo la partita, Rashford ha caricato un post sul suo profilo Instagram dove ha voluto ringraziare tutto l'ambiente per l'accoglienza ed esaltare l'ottima prestazione della sua squadra, che ha trionfato per 2-1. Sotto questo post, è balzato all'occhio il commento di Sancho, che ha scritto “Freedom” con l'emoticon della preghiera con le mani giunte, alimentando le polemiche tra i tifosi dei red devlis. I sostenitori del Manchester United, infatti, non hanno apprezzato questo messaggio di Sancho, dal momento che ha descritto questo momento come l'inizio della libertà per il suo ex compagno di squadra, a differenza dei mesi passati con la maglia dei red devils. Rashford rimarrà all'Aston Villa fino al termine della stagione: a quel punto i Villans potranno scegliere se riscattare o no il giocatore inglese per una cifra vicina alle 50 milioni di sterline. In ogni caso, l'obiettivo dell'ala inglese è quello di rimettersi in mostra e di ritrovare l'entusiasmo che, come Sancho, ha perso negli ultimi mesi coi red devils.