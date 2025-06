Rassegna continentale dal 2 luglio in svizzera. Conferma di Macron nel mondo arbitrale. Agli Europei femminili con il brand bolognese

Il mondo Macron conferma la propria partnership con l’Uefa e in particolare con il settore arbitrale. Accordo pluriennale con l’azienda di Crespellano che riproporrà il proprio brand come Official Uefa Referee Match Kit Supplier. Il nuovo debutto dal 2 luglio, in Svizzera, in occasione dei campionati europei femminili.

Soddisfatto Roberto Rosetti, managing director Uefa per il settore arbitrale. "Siamo orgogliosi di rinnovare la nostra partnership con Macron, un marchio che condivide il nostro impegno per l’eccellenza, l’innovazione e la professionalità. La dedizione alla qualità di Macron assicura ai nostri arbitri le migliori condizioni per esprimersi al massimo livello, mentre il design distintivo e contemporaneo delle divise riflette il prestigio delle nostre competizioni e l’orgoglio con cui gli arbitri svolgono il loro ruolo in campo".

Felice anche il ceo di Macron, Gianluca Pavanello: "Per la terza volta Uefa ha rinnovato la sua fiducia in noi come fornitore ufficiale delle divise da gara degli arbitri. Una conferma importante della qualità che Macron è in grado di garantire, oltre al riconoscimento della nostra leadership nell’industria globale dell’abbigliamento sportivo".