Real Madrid, Mbappé in forma smagliante: “Voglio segnare un'epoca in squadra”

Madrid, 20 febbraio 2025 – Il Real Madrid ha completato la missione: ieri sera contro il Manchester City è arrivata la vittoria per 3-1, che ha permesso ai blancos di approdare agli ottavi di finale di Champions League.

Nel complesso, Mbappé ha segnato quattro gol contro i citizens: la rete del momentaneo 1-1 all'andata e una tripletta nella gara gara di ritorno. Il numero 9 del Real Madrid ieri è stato l'assoluto protagonista, fornendo una prestazione eccellente dove ha dimostrato una volta per tutte il suo talento.

Se le prime settimane con la maglia dei blancos sono state difficili, con Mbappé che ha avuto difficoltà ad ambientarsi, ora la situazione è decisamente cambiata, e la partita di ieri è la dimostrazione. Con la tripletta messa a segno contro il Manchester City, il francese è arrivato a quota 27 reti in 37 partite con il Real Madrid, e, superati i problemi di adattamento ad una realtà diversa rispetto al PSG, è diventato una pedina fondamentale dello scacchiere tattico di Ancelotti.

Nel post partita, dopo aver ricevuto il premio come MVP Uefa, Mbappé ha analizzato la sua situazione ai microfoni di Cbs Sports Golazo: “Voglio giocare bene qui, non volevo venire oper giocare male. Il mio obiettivo è scrivere la storia del Real Madrid, voglio segnare un'epoca. Il tempo di adattamento è finito: dovevo giocare con personalità, ora devo mostrare le mie qualità”. Anche Carlo Ancelotti ha speso delle belle parole per il suo numero 9, citando nientemeno che Cristiano Ronaldo, da lui allenato proprio al Real Madrid: “Mbappé può eguagliare Cristiano? Non sarà semplice per Kylian, perché Ronaldo ha lasciato un'asticella decisamente alta, ma ha appena iniziato e ha entusiasmo. Gli serviva soltanto un periodo di adattamento, bisognava essere pazienti con lui e ora sta giocando bene”. Grazie alla tripletta di ieri, Mbappé è arrivato a quota 500 tra gol e assist in carriera a 26 anni e 61 giorni, superando dei mostri sacri come Messi e lo stesso Cristiano Ronaldo. Alla stessa età di Mbappé, infatti, l'argentino aveva messo a referto 480 tra gol e assist, mentre il portoghese 304. Ora il francese dovrà trascinare i blancos anche alla risalita in campionato, dove il Real è stato raggiunto in testa dal Barcellona di Flick. Nella prossima giornata, i blancos saranno impegnati in casa contro il Girona domenica alle 16:15, mentre i blaugrana giocheranno sabato alle 21 in trasferta contro il Las Palmas. Dopo soli due punti in tre partite, i blancos hanno il dovere di rilanciarsi anche in Liga, e chissà che Mbappé in forma strepitosa non possa essere il punto di riferimento per tornare a conquistare i tre punti.