Real Madrid, problemi in difesa: infortunio muscolare per Alexander-Arnold

Madrid, 17 settembre 2025 – Buona la prima del Real Madrid di Xabi Alonso in Champions League: i blancos, infatti, hanno sconfitto 2-1 il Marsiglia e si sono portati a casa i tre punti. Inizialmente, sono stati francesi a portarsi in vantaggio grazie alla rete segnata al 22' dall'ex Juventus Weah, ma il Real Madrid, trascinato da un Mbappé formato super, ha ribaltato tutto: doppietta su calcio di rigore (28' e 81') e vittoria conquistata. Può sorridere, quindi, Xabi Alonso: dopo i risultati convincenti in campionato, che hanno fatto sì che il Real Madrid salisse in testa in solitaria con 12 punti conquistati in 4 partite, arriva la prima vittoria anche in Champions League, all'esordio e davanti al pubblico di casa. Tuttavia, il sorriso dell'ex allenatore del Bayer Leverskuen è un po' amaro: per almeno due mesi, infatti, dovrà fare a meno di Trent Alexander-Arnold. Se l'esordio in Champions del Real Madrid è stato positivo, non può dire lo stesso l'ex Liverpool, che è stato sostituito dopo soli 5 minuti dall'inizio della partita. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto hanno evidenziato una lesione al bicipite della coscia sinistra, che lo terrà lontano dai campi per circa 2 mesi. Alexander-Arnold, quindi, resterà fuori almeno fino a metà novembre e salterà sicuramente il derby contro l'Atletico Madrid (in programma per sabato 27 settembre) e il clasico contro il Barcellona (in programma il 26 ottobre), oltre che la terza giornata di Champions League contro la Juventus (che si giocherà al Bernabeu il 22 ottobre). Le grane per Xabi Alonso, però, non sono finite: nella gara di ieri, al 72', è stato espulso Dani Carvajal, perciò l'allenatore spagnolo non potrà contare su di lui per la prossima gara di Champions, dove il Real Madrid sarà impegnato contro i kazaki del Qairat. Sulla carta si tratta di un match agevole, ma la Coppa dalle grandi orecchie ha dimostrato come non si debba assolutamente sottovalutare nessuno, e Xabi Alonso dovrà trovare un'alternativa valida che possa sostituire adeguatamente sia Alexander-Arnold che Carvajal. Tutti gli indizi lasciano pensare ad un impiego di Valverde sulla corsia di destra, ma al match mancano ancora due settimane, perciò l'ex mister del Bayer Leverkusen avrà tutto il tempo per valutare e trovare la soluzione più adeguata.