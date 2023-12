Recanatese, buon punto a Carrara. Carpani regala il pareggio a Pagliari

CARRARESE

1

RECANATESE

1

CARRARESE (3-5-2): Bleve 6.5; Illanes 6, Coppolaro 6, Imperiale 6; Zanon 6 (21’ st Belloni 6), Della Latta 6, Schiavi 6.5 (36’ st Cerretelli sv), Palmieri 6 (21’ st Zuelli 5.5), Cicconi 5.5; Capello 6.5, Panico 5.5. A disp.: Tampucci, Mazzini, Di Gennaro, Cartano, Raimo, Opoola. All.: Dal Canto 5.5.

RECANATESE (3-5-2): Meli 6.5; Peretti 6, Ricci 6, Ferrante 6.5; Mane 6 (19’ pt Egharevba 6), Prisco 6, Gomez 5.5 (1’ st Morrone 6), Carpani 7 (41’ st Canonici sv) Quacquarelli 6.5; Sbaffo 5.5, Melchiorri 5.5 (32’ st Giampaolo 6). A disp.: Tiberi, Mascolo, Senigagliesi, Lipari, Ferretti. All.: Pesaresi (indisponibile Pagliari) 6.5.

Arbitro: D’Eusanio di Faenza 6, assistenti Rignanese-Cozzuto. Quato ufficiale: Gavini.

Reti: 31’ pt rig. Schiavi (C), 45’ pt Carpani (R).

Note: spettatori 1.500 circa. Ammoniti: Sbaffo, Coppolaro, Panico. Angoli: 10-4 per la Carrarese. Recupero: pt 1’, st 4’.

di Mario Todisco

Per sfortuna e demeriti suoi, la Carrarese spreca una buona occasione per rosicchiare qualche punto in più alla Torres e frena in casa contro una solida Recanatese scivolando a -11 dal Cesena capolista. Ottimo punto per i marchigiani che invece si consacrano nelle posizioni alte della classifica. Ai marmiferi non è bastato un buonissimo primo tempo (almeno fino al gol di Carpani), per avere la meglio di un avversario bravo e fortunato (due legni colpiti da Capello).

Monologo Carrarese nella prima mezzora di gioco, con soluzioni in sequenza provate con scarsa precisione da Della Latta (al 4’), Capello (al 13’) e Zanon (al 14’). Tanta sfortuna per Capello che, servito da un cross di Coppolaro dalla sinistra, impatta di testa e colpisce la traversa. E la Recanatese? È sembrata intimidita dall’intraprendenza dei padroni di casa, si è ritrovata sotto alla mezzora, quando sulla punizione di Palmieri, Sbaffo ha toccato goffamente il pallone col braccio regalando un rigore alla Carrarese: dal dischetto Schiavi ha calciato forte sotto la traversa trovando la prima rete stagionale. Il vantaggio non ha frenato le avanzate giallazzurre, ma la conclusione a fil di palo di Quacquarelli è stato un campanello d’allarme per gli uomini di Dal Canto, che dopo aver sfiorato il 2-0 con Capello e Cicconi, fermati dal bravo Meli, si sono ritrovati incredibilmente sull’1-1 a fine primo tempo: il poderoso sinistro di Carpani si è infilato nell’angolino; vibranti proteste della Carrarese per un precedente presunto fallo su Illanes non sanzionato da D’Eusanio.

Meno frenetica è stata la ripresa, aperta con una doppia conclusione provata dallo scatenato Carpani e murate dal bravo Bleve (12’). La Carrarese si è ridestata solo nel finale, rendendosi pericolosa al 29’, quando Capello non è riuscito a dare forza al suo tiro. L’arrembaggio carrarino è risultato vano, Panico ha sbagliato col sinistro, Capello ha colpito un altro legno (palo esterno) e nel recupero Belloni, in diagonale, ha visto scivolare il pallone a pochi centimetri dal palo alla destra di Meli.