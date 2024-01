Recanatese, ecco Shiba: "Risaliremo la china"

Carico, determinato e motivatissimo, Cristian Shiba, 23enne originario di San Benedetto, è approdato alla Recanatese con la consapevolezza che, nei suoi confronti, ci siano notevoli attese. È innegabile, cifre alla mano che sia proprio la difesa in questo momento, il reparto più in sofferenza ed anche a livello tattico l’indicazione di Pagliari è chiara: si giocherà a tre, schieramento che dovrebbe permettere anche più soluzioni. "Per quanto mi riguarda non ci sono assolutamente problemi e ne ho già parlato sia con l’allenatore che con il direttore. D’altronde ho ricoperto diversi ruoli e sono totalmente a disposizione". Dopo alcune stagioni da protagonista, sia a Ravenna che a Pontedera, l’arrivo e l’esperienza al SudTirol non è stata all’altezza delle sue aspettative per cui la priorità assoluta, al momento, è quella di tornare in campo: "Certo, sono stati sei mesi un po’ negativi da questo punto di vista ma l’intensità degli allenamenti è stata sempre elevata e posso dire di essere pronto per ritrovare confidenza con il campo".

Cosa conosce di questa Recanatese che, nel recente passato ha vissuto momenti migliori e deve, con tutte le sue forze, uscire da questa fase sicuramente complessa: "L’ho affrontata da avversario l’anno scorso e diverse stagioni fa in D. Ricordo che a febbraio abbiamo perso al Tubaldi incontrando una compagine molto concentrata sull’obiettivo. Ho trovato uno spogliatoio unito e compatto e, per quello che ho potuto vedere, solo con il gruppo si possono superare i problemi e qui ci sono le condizioni per venirne fuori". Il girone però, con quelle che dovrebbero essere le dirette concorrenti per la salvezza non lascia molto tranquilli: "Che sia un campionato competitivo è fuori discussione ma credo anche molto equilibrato, nel senso che potenzialmente si può far risultato contro chiunque. Squadre blasonatissime d’altronde stanno facendo fatica a carburare: però, anche considerando i movimenti di mercato, inizia davvero un’altra fase nella quale certi valori si rimescolano".

Lei viene da una famiglia vocata al calcio visto che suo fratello Henri, classe 1988, è un bomber che ha calcato categorie anche prestigiose e suo cugino Klejvis difende attualmente i pali del Notaresco. Inutile dire che sia l’argomento principale delle vostre discussioni: "Proprio così, diciamo anzi che è una passione che abbiamo proprio nel sangue".

Domani arriva la Juve NG, forse la squadra più indecifrabile del lotto: come inizio non c'è male considerando anche che è uno scontro diretto: "Ce la giocheremo", taglia corto Shiba.