Recanatese, esame a Perugia. Alla ricerca di punti e conferme

Senza girarci troppo attorno alla Recanatese servirà la partita perfetta, o quasi, per uscire dal "Curi" di Perugia con qualcosa di concreto in mano. A dieci giornate della fine la differenza la fanno i punti ed i giallorossi, vista la posizione, hanno urgenza di muovere la classifica anche in circostanze come queste dove l’asticella delle difficoltà è elevatissima. Si deve tuttavia dare continuità al successo ottenuto contro la Vis Pesaro perché, come è stato più volte rimarcato, "una rondine non fa Primavera" e per tirarsi davvero fuori dai guai serve una prolungata striscia di risultati positivi. Dalla rifinitura di ieri, per mister Giacomo Filippi, sono emerse le indicazioni che un po’ tutti si attendevano: non sono stati convocati infatti Allievi, Gomez ed Egharevba mentre torna, tra i disponibili, il difensore Francesco Rizzo che aveva fatto l’esordio nel disastroso match casalingo contro il Rimini prima di accusare dei problemi muscolari. Le attenzioni sono tutte rivolte a Sbaffo che in settimana si è allenato regolarmente e dopo lo spezzone di partita giocato sabato scorso, dovrebbe partire nell’undici titolare. D’altronde il Capitano è imprescindibile per questa squadra, soprattutto in frangenti delicati come questo dove non si può rinunciare al suo apporto tecnico ed al suo carisma.

I grifoni, dal canto loro, escono da una situazione emergenziale: Formisano deve rinunciare solo a Vulikic e Dell’Orco mentre recupera l’ex eugubino Vasquez che dopo un paio di mesi riassapora almeno la panchina, mentre i vari acciaccati, da Bozzolan a Ricci, da Polizzi ed Angella e Lewis sono comunque a disposizione. Soprattutto il giovane tecnico umbro ritrova l’ivoriano Christian Kouan che ha scontato il turno di squalifica e dovrebbe posizionarsi da trequartista alle spalle del binomio offensivo che sarà, quasi certamente, composto dall’ex pesarese Sylla e dal giovane ed insidiosissimo Seghetti. Vista la graduatoria attuale l’obiettivo del Perugia non può che essere quello del terzo posto, attualmente occupato dalla Carrarese, per disputare un playoff da protagonisti dopo una stagione troppo altalenante ed indubbiamente molto al di sotto delle aspettative di una piazza prestigiosa ed al contempo esigente. Chiaramente per i leopardiani sono problemi altrui ed occorre focalizzarsi solo ed esclusivamente sui propri, visto che sono anche piuttosto seri.

L’attesissimo ex è Federico Melchiorri, oltre 100 presenze e 19 reti con il Perugia in due tranche, dal 2018 al 2021 e poi sino a gennaio 2023 quando fece sensazione il suo trasferimento all’Ancona lasciando un ottimo ricordo come d’altronde nei clubs dove ha militato. Sarebbe stata anche la partita di Giovanni Pagliari che ha lasciato un’impronta indelebile con la casacca biancorossa sin da quando, appena ventenne, vi approdò insieme al suo "gemello" Moreno Morbiducci. Non sappiamo nemmeno se guarderà la partita in video per non farsi prendere dalla nostalgia canaglia.

Andrea Verdolini