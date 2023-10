Recanatese, l’ennesimo esame. A Pescara per un altro exploit

Perugia o Pescara…per me pari sono. Prendendo a prestito una notissima "aria" verdiana la Recanatese, dopo aver stoppato il Grifo, cercherà un nuovo exploit, forse stavolta ancora più complesso visto che dovrà essere ottenuto in trasferta. Si troverà, oltretutto, un avversario con il dente avvelenato, reduce dal ko interno con la capolista Torres e che sarà obbligato a fare bottino pieno per non perdere ulteriore contatto nei confronti degli straordinari sardi. Qualche problema però i ragazzi del "Santone" boemo Zdenek Zeman ce l’hanno e soprattutto all’Adriatico, dove nelle ultime tre partite, derby con il Pineto compreso, hanno conquistato solamente un punto, quello peraltro deludente contro la Vis Pesaro. Probabilmente non è tanto un fatto di opportunità, visto che il "fatturato" offensivo in termini di occasioni è sempre altissimo, quanto di scarsa concretizzazione, seppur le qualità dei vari Merola, Cangiano, Accornero e Cuppone sono fuori discussione. Allora il capocannoniere attuale degli abruzzesi è Tunjov, centrocampista estone, a bersaglio per ben cinque volte, a certificare la profondità di un organico che consente molteplici possibilità.

Il 76enne tecnico dei biancocelesti ha annunciato un robusto turnover che partirà da uno dei difensori centrali, l’ex ascolano Brosco e Mesik, i quali, entrambi in diffida, non verranno rischiati in contemporanea. Qualche importante novità potrebbe esserci in prima linea dove è in lizza l’ex pisano Tommasini con ai lati Cangiano e Merola mentre lo scalpitante Vergani ripartirà dalla panchina.

Pagliari, ovviamente, ha una gamma di scelte meno ampie tanto più se consideriamo l’assenza in difesa di Veltri squalificato dal giudice sportivo. Nell’undici titolare ritroverà spazio Peretti ma per il resto, visti i soliti forfait, non ci saranno altri avvicendamenti rispetto alla gara di giovedì scorso. Anche questo fatto è da non trascurare: il Pescara ha avuto 24 ore in più per rifiatare mentre il tour de force di Sbaffo e compagni non sta avendo praticamente tregua.

Altra partita da ex per Federico Melchiorri che nove anni fa lasciò un segno tangibile della sua presenza in Abruzzo siglando 14 reti in una squadra che, con i vari Politano, Bjarnason, Memushaj e Pasquato sfiorò la promozione in Serie "A", sfumata per un soffio nella finale playoff con il Bologna al Dall’Ara proprio con una traversa colpita dall’attaccante giallorosso a tempo (quasi) scaduto.

Infine la Primavera 4 di Dottori ha impattato nel derby del Tubaldi con l’Ancona: alla rete dorica di Useini ha replicato proprio Lorenzo Pesaresi, un esterno cresciuto nel capoluogo di regione ma che a Recanati potrebbe trovare la sua consacrazione. Un prospetto, insomma, da seguire.

Andrea Verdolini