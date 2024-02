Recanatese. "Noi siamo finiti nei pasticci e noi dobbiamo uscirne»

"Non abbiamo fatto assolutamente nulla": questo è l’incipit che precede qualsiasi discorso attuale relativo alla Recanatese e che ci ribadisce, prima di addentrarci in ogni approfondimento anche il direttore tecnico Josè Cianni per il quale la vittoria con la Vis Pesaro è…trapassato remoto. "Non tralasciamo certo le note positive che abbiamo visto sabato in campo, dove si sono notati segnali di cambiamento importanti. Forse l’aspetto che ho apprezzato di più è stato vedere finalmente una squadra attenta nella fase difensiva: è vero che subivamo reti ininterrottamente dal 26 ottobre però è altrettanto vero che abbiamo segnato quasi sempre (si è rimasti all’asciutto solo in quattro occasioni ndr). Chiaramente però se vogliamo risalire la china dobbiamo invertire il trend delle reti subite. Bravi comunque i ragazzi, bravissimo l’allenatore ad entrare subito in certi meccanismi".

Abbiamo rimarcato come l’impervia strada verso la salvezza transiti soprattutto per i match esterni, ben 6 sui 10 rimasti o fa poca differenza?

"La salvezza passa attraverso il lavoro e vi posso assicurare che il gruppo si sta impegnando tantissimo. In questo momento, forse Cesena a parte, l’avversario che abbiamo di fronte non ci sposta molto. Sappiamo che dobbiamo fare tanti punti perché siamo stati noi a cacciarci nei guai e siamo noi che dobbiamo tirarci fuori dai pasticci, dimostrando di essere forti mentalmente perché io credo sempre che questo collettivo abbia delle ottime potenzialità".

Veniamo agli infortunati: possiamo avere un aggiornamento della situazione partendo dai nuovi arrivati in difesa?

"Rizzo ha ripreso la preparazione già lunedì e quindi è sulla via del recupero, per Allievi credo che ci vorrà un po’ più di tempo".

Le apprensioni principali sono rivolte alle condizioni di Sbaffo, impiegato solamente nell’ultimo scampolo di match contro la Vis Pesaro.

"È da agosto che il nostro Capitano – spiega il dt giallorosso Cianni – è alle prese con delle problematiche di natura fisica che non lo lasciano tranquillo. Nell’ultima settimana questi dolori si sono acuiti costringendolo anche a limitare il suo lavoro. Si allena con fatica, anche se ha imparato a convivere con queste difficoltà: adesso pare vada un pochino meglio e lo speriamo tutti perché la Recanatese ha bisogno di uno Sbaffo al top della forma".

Sabato il calendario propone un match che è più di uno spareggio, quasi una finale, Fermana-Olbia. Farete il tifo per il pareggio?

"Diciamo solo che la seguiremo con interesse".

La vostra gara invece a Perugia contro la squadra di Formisano, l’allenatore 33enne più giovane d’Italia, subentrato a Francesco Baldini e proveniente direttamente dalla Primavera del Grifo: una scommessa del patron Santopadre che sembra stia dando buoni frutti.

"Una squadra da temere comunque nella sua globalità e con tante frecce nel proprio arco (da seguire l’interessantissimo pollentino Seghetti classe 2004 ndr) : d’altronde le loro individualità le conosciamo tutti. Però, lo ripeto ancora, siamo chiamati a fare punti ed andremo al Curi con questo obiettivo".

Andrea Verdolini