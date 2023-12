Recanatese, se ne va Senigagliesi: "Alla Samb avrò nuove sfide"

La lunga storia di Luca Senigagliesi con la Recanatese è giunta al capolinea. Un’esperienza durata otto anni (e che anni) con quasi 200 presenze ed infinite soddisfazioni con la "perla" della promozione in C con tanto di scudetto tricolore. Inoltre, a suo modo, ha lasciato un’impronta che resterà indelebile: il primo gol della storia giallorossa tra i professionisti lo ha siglato proprio a lui, nel settembre dello scorso anno, a Carrara, un primato che nessuno gli potrà togliere. Assolutamente legittimo il suo desiderio di "testarsi" in una piazza diversa rispetto a quella che l’ha visto crescere e non ha resistito alle offerte giunte da San Benedetto, platea affascinante, nonostante la categoria inferiore e complessa al tempo stesso. È un profilo che, se in forma, in Serie D potrebbe rappresentare davvero un "crack" come ricordano bene le difese quando, assieme ai compagni di reparto Ferretti, Giampaolo e Minicucci, scorrazzava sulle fasce creando inenarrabili scompigli alle varie retroguardie. "Recanati e la Recanatese – ha detto – rimarranno nel mio cuore, sono arrivato da under, mi hanno fatto crescere fino ad arrivare al professionismo. Ringrazio la società, i tecnici, i compagni di squadra ed i tifosi. Dispiace lasciare un ambiente che è come casa mia, ma è arrivato il momento di affrontare nuove sfide, di avere stimoli diversi, di provare a fare bene altrove. Cerco una crescita ulteriore e la possibilità di restare nelle Marche è stata determinante".

"Salutiamo Luca come si saluta un figlio è il commento del dt Cianni – al quale abbiamo dato tanto e tanto abbiamo ricevuto". Da questa operazione la Recanatese esce con un giocatore in meno nella rosa ma, si spera, con un buon gruzzoletto da gestire, gelosamente, per il prossimo mercato. Dal quale, è stato ribadito molte volte, dovranno arrivare adeguati ritocchi all’organico se si vorranno evitare patemi e sofferenze che in un campionato tremendamente competitivo come questo sono sempre dietro l’angolo. È praticamente conclusa la trattativa per l’arrivo di un difensore 19enne proveniente, raccontano i rumours, da un importante club dello stesso girone ma altri discorsi sono in piedi.

Nel frattempo prosegue a pieno regime la preparazione in vista del fondamentale confronto di domenica a Gubbio con punti in palio "pesanti" e la necessità, da parte di entrambe le compagini, di tornare a muovere la classifica se consideriamo che complessivamente hanno conquistato la miseria di 3 punti nelle ultime tre partite. Si tratta di una gara ad alto coefficiente di difficoltà ma, è stato rimarcato spesso, il carattere e l’orgoglio non sono mai mancatio. Intanto, dall’Umbria serpeggia nervosismo.

Andrea Verdolini