Recanatese, ultime 3 gare: "In testa un solo pensiero"

Ampio giro d’orizzonte con Federico Melchiorri, all’indomani di una vittoria che ha tanti significati, non solo relativi alla classifica che era e resta la priorità assoluta. È stato il definitivo segnale di una squadra che si sta ritrovando, d’altronde abbiamo sempre pensato che era inconcepibile che all’improvviso si fosse disimparato a giocare al calcio: "c’è stato indubbiamente un momento, purtroppo prolungato, nel quale c’è stato un netto calo a livello mentale. Il bello, o il brutto di questo sport è che la testa fa tanto, tantissimo, Quando sei in fiducia – osserva Melchiorri – acquisti certezze e sicurezze che possono venire improvvisamente a mancare ed è anche difficile spiegare le ragioni. Posso dire che in tutti c’è un’enorme voglia di salvarci e questo ci dà una marcia in più".

Con la Carrarese, avversario comunque tutt’altro che arrendevole a prescindere da facili supposizioni, è stata la dimostrazione che ora l’atteggiamento fa la differenza più che l’aspetto prettamente tecnico.

"Abbiamo la consapevolezza che non c’è più modo e tempo di sbagliare se vogliamo puntare alla salvezza diretta".

Altro valore aggiunto dovrebbe essere la compattezza dello spogliatoio che anche nei momenti più bui, e ce ne sono stati tanti, non è mai mancata.

"È un gruppo sano, pulito e su questo non ho mai avuto il minimo dubbio. Certo è un collettivo composto, per buona parte, da tanti giovani che magari possono farsi influenzare dalle situazioni e dai risultati, ma in ogni caso remiamo tutti nella stessa direzione".

Quarta vittoria casalinga su quattro della nuova gestione tecnica di Giacomo Filippi: dove si vede in particolare la mano del nuovo allenatore?

"Anzitutto nel modulo di gioco che è differente, ma ci ha dato una grande scossa: forse era quello che ci serviva in quel determinato momento".

Adesso va migliorato il rendimento in trasferta dove è stato raccolto un solo punto, a Pineto, in cinque partite anche se la prossima, a Cesena, non promette nulla di buono. I romagnoli, già promossi, stanno dimostrando di fare sul serio e lo ha verificato a sue spese la Juve NG battuta in casa.

"Hanno un organico composto da giocatori fortissimi e davanti al loro pubblico non regaleranno nulla. Siamo chiamati a dare più del cento per cento per provare a raggiungere l’obiettivo che è l’intera posta: poi è normale che a posteriori anche muovere la classifica andrebbe bene".

Anche perché la corsa dovete farla essenzialmente su voi.

"Assolutamente d’accordo ed i risultati degli altri hanno un’ottica diversa se comunque noi abbiamo fatto punti. La quota salvezza? Non lo so, dico solo che i 37 punti attuali non bastano".

Parlamo del sul suo rinnovo: qual è stato il fattore principale che l’ha convita a legarsi alla Recanatese fino a 39 anni?

"La serietà e la professionalità di tutti, dal presidente al vice, dal direttore agli altri dirigenti. Tutti sono appassionati e hanno una grande voglia di fare bene: certamente nel loro piccolo, non avendo mezzi illimitati ma sempre facendo il passo secondo la gamba".

Una cosa che nel calcio di oggi che sta diventando, sempre di più, merce rara.

Andrea Verdolini