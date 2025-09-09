Juventus-Inter, debutta la RefCam: una telecamera per l’arbitro. “Così tutti avranno la sua vera prospettiva”

Torino, 9 settembre 2025 - Un'altra giornata storica è dietro l'angolo per la Serie A. Già, perché in occasione di Juventus-Inter, in programma sabato 13 settembre alle 18 all’Allianz Stadium di Torino, farà il suo esordio in Italia la Refcam, una telecamera ultramoderna che consente di assistere all’evento-partita dal punto di vista privilegiato del direttore di gara. Quella di Serie A è, infatti, una delle leghe professionistiche europee a essere selezionata per la sperimentazione dell’utilizzo della nuova tecnologia nelle dinamiche di ripresa in occasione delle competizioni ufficiali, in ottemperanza ai protocolli redatti da Fifa e Ifab, già testati nel recente Fifa Club World Cup.

Le caratteristiche della Refcam

La micro-camera ad alta risoluzione, con il peso di soli 6gr., verrà montata alla base dell'archetto del microfono del Primo Ufficiale di gara e sarà utilizzata nel corso del warm-up, in live durante il match, in occasione della preparazione dei calci di punizione e situazioni analoghe, o per mostrare replay dall’alto tasso di spettacolarità. Essendo la stessa ricompresa nel novero di camere a disposizione della produzione televisiva, sarà regolarmente consegnata come segnale isolato al VAR.

Il commento di De Siervo

“L’introduzione della Refcam nel nostro campionato rappresenta non solo un ulteriore passo nel percorso di innovazione che stiamo portando avanti con costanza e determinazione, ma soprattutto fornisce finalmente ai tifosi la reale prospettiva della vista dell'arbitro delle differenti azioni di gioco – sottolinea Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Calcio Serie A - Il nostro obiettivo è, infatti, offrire al pubblico un’esperienza sempre più coinvolgente e immersiva, valorizzando lo spettacolo del calcio con prospettive inedite ed immagini esclusive. La Lega è da sempre in prima linea nell’adozione delle nuove tecnologie, consapevole del ruolo centrale che esse rivestono nell’evoluzione della fruizione televisiva, nella promozione del nostro prodotto a livello globale e nella trasparenza delle decisioni assunte dai direttori di gara".

