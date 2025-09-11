"A Castellammare faremo una grande gara"

A margine della presentazione della nuova partnership tra Reggiana e ReiBanq – gruppo internazionale che si occupa di gestione finanziaria e immobiliare, già sponsor del Como da un quadriennio – ha preso la parola il direttore tecnico Gennaro Scognamiglio: "Finalmente il mercato è chiuso e possiamo concentrarci solo sul campo: con la Juve Stabia ci aspetta una trasferta su un campo difficile, ma sono convinto che i ragazzi faranno di tutto per darci una bella gioia. Sto vedendo un gruppo che lavora forte e che non si lamenta".

Saranno tutti disponibili a parte il lungodegente Sampirisi o ci sarà qualche defezione? "Tutti ok a parte Magnani che sta svolgendo un programma di recupero personalizzato per ritrovare la forma migliore. Dovremo aspettare qualche settimana per vederlo a pieno regime, mentre sia Rozzio che Girma hanno recuperato".

Cosa si aspetta da questa trasferta? "Che la squadra confermi quello che ha fatto vedere nelle prime due partite: grande coesione e capacità di reazione alle avversità. Anche con l’Empoli non eravamo partiti benissimo, ma siamo stati molto bravi a invertire la rotta. In più mi aspetto una crescita da parte dei nuovi arrivati. Il mister fa allenamenti molto intensi, ma tutti stanno tenendo il ritmo e questo mi fa ben sperare".

A Castellammare l’accoglienza sarà come sempre caldissima e il fattore ambientale avrà un peso rilevante… "Sì, ci ho giocato tre anni lì e so la passione e il calore che c’è verso la squadra. Alcuni giocatori sentono la pressione di queste situazioni quando sono in trasferta, io invece mi esaltavo quando avevo il tifo contro. È anche una questione di carattere e di esperienza. Sono convinto che i nostri ragazzi si faranno trovare pronti".

Saro e Lambourde sono stati gli ultimi ingressi, ci spiega le loro caratteristiche? "Gianluca viene dalla Cremonese e ha fatto il suo percorso sia in C che in B, il direttore Fracchiolla lo inseguiva già da qualche anno e siamo fortunati ad averlo qui. Mathis è un attaccante esterno, di piede sinistro, davvero molto molto interessante. Parla poco, ma si fa sentire coi fatti".

Qualcuno dice che i valori reali si potranno iniziare a misurare dopo questo primo mini-ciclo di 5 garete che porterà alla prossima sosta, è d’accordo? "Non mi piace fare discorsi a lungo termine, la cosa che mi fa ben sperare è che vedo un gruppo in crescita costante e m’impressiona la voglia d’allenarsi che hanno questi ragazzi. Non sarà facile per il mister sceglierli".

Una rosa di 30 giocatori (portieri compresi) potrebbe essere ‘eccessiva’? "Trenta ragazzi in Serie B, dove ci sono un sacco di partite, turni infrasettimanali e infortuni, non sono troppi. Meglio averli che non averli. La rosa è calibrata".