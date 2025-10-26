A Monza arriva il terzo meritato kappao

MONZA

3

REGGIANA

1

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Izzo (1’st Ravanelli), Delli Carri, Carboni (33’st Lucchesi), Birindelli, Colombo, Pessina (18’st Obiang), Azzi; Colpani (12’st Maric), Keita (12’st Zeroli); Mota. A disp.: Pizzignacco, Caprari, Sardo, Bakoune, Ciurria, Capolupo, Domanico. All.: Bianco

REGGIANA (3-5-2): Motta; Libutti, Papetti, Bonetti; Rover (12’st Magnani), Portanova (26’st Gondo), Mendicino (18’st Charlys), Bertagnoli, Marras (1’st Bozzolan); Lambourde (12’st Tavsan), Novakovich. A disp.: Saro, Enza, Stulac, Vallarelli, Basili, Tripaldelli, Maisterra. All.: Dionigi

Arbitro: Fourneau di Roma 1 (Ricci e Bianchini; IV ufficiale Zago; Var Giua, Avar Paterna)

Reti: Mota (M) al 3’pt e al 43’pt, Novakovich (R) al 14’pt, Izzo (M) al 25’pt.

Note: spettatori 5513 (di cui 779 reggiani). Ammoniti Lambourde, Marras, Izzo, Keita, Papetti, mister Dionigi. Angoli: 7-2. Recuperi: 2’pt e 5’st.

Nella giornata delle prime volte, una Reggiana un po’ rimaneggiata cade per 3-1 contro il forte Monza. Terza sconfitta dopo quelle con Palermo e Sudtirol.

Si ferma a tre la striscia di gare senza kappaò, coi granata che scivolano al nono posto restando a 12 punti, fuori dalla zona playoff, e a +5 dai playout.

Prime volte dicevamo: c’è stato, infatti, l’esordio della seconda maglia (bianca) e andando al campo anche quello dal 1’ di Lambourde e dell’inedito centrocampo con Portanova mezzala destra, Mendicino e Bertagnoli. In generale, quello di Dionigi, è stato un undici iniziale mai visto: orfano di pedine importanti come Girma e Reinhart (assente per la prima volta), oltre i "soliti" Quaranta, Rozzio e Sampirisi (fuori anche Seculin), il tecnico reggiano ha dovuto schierare una formazione senza le certezze abituali come lo svizzero in trequarti e l’argentino in mediana. In panchina anche Charlys nell’ottica di una gestione delle energie visto che martedì arriverà a Reggio (20.30) la capolista Modena per il derby. A tal proposito, a ieri sera erano stati venduti 4.853 biglietti, di cui 3.002 nel settore ospiti.

Nonostante tutto, la Reggiana aveva reagito per l’ennesima volta allo svantaggio (arrivato dopo soli due minuti a causa di un rinvio di Rover addosso a Mendicino, con Dany Mota che non si è fatto pregare segnando l’1-0) con il primo gol in granata di Novakovich al 14’: bello sviluppo con recupero di Bertagnoli, palla a Marras che serve Portanova, il 90 premia Rover che crossa per l’americano che di testa fa 1-1. La qualità del Monza è evidente, e Motta deve dire no più volte (su Colombo, Keita, Carboni e Azzi). Impossibile parare al 25’ l’eurogol di Izzo all’incrocio. La ‘Regia’ è sotto per 2-1 e, se consideriamo le assenze e la caratura del Monza, tiene con generosità il campo: per intenderci, la sconfitta di Bolzano ha tutt’altre dimensioni. A un passo dall’intervallo il gol che taglia le gambe: Rover perde un’altra palla in uscita e nello sviluppo Mota fa doppietta col 3-1. Il secondo tempo non esiste (si rivede, però, Gondo dopo tre turni out): la Reggiana ottiene il primo corner solo al 93’. La sconfitta è meritata ma gli va data la giusta misura. Martedì, come detto, arriva il Modena imbattuto.

Stamattina la squadra sarà al lavoro con una seduta di scarico.