A Monza per sovvertire un altro pronostico. Dando continuità ai risultati che hanno proiettato la Reggiana addirittura in orbita playoff, disegnando una classifica onestamente impensabile fino a poche settimane fa. Soprattutto quando gli infortuni di Rozzio, Quaranta e poi Gondo avevano bussato alla porta.

E invece, proprio nel momento più difficile, i granata hanno reagito alla grande: pareggio (con rimpianti) contro lo Spezia, spettacolare blitz a Cesena e perentorio 3 a 1 in casa col Bari. Questo a testimonianza del buon lavoro portato avanti sia dal ds Fracchiolla che dallo ‘chef’ Dionigi che nelle ultime due ha stravinto la sfida con i colleghi Mignani e Caserta. Al ‘Manuzzi’ ha sorpreso tutti lanciando Tavsan, Girma e Portanova e rinunciando al centravanti e con i pugliesi, dopo aver confermato lo stesso assetto, ha corretto il tiro passando in corsa al 3-5-1-1 che ha mandato in tilt le trame avversarie.

Il totale fa sì che la Reggiana abbia il secondo miglior attacco della categoria e un’intraprendenza complessiva (da Marras a Charlys e Tavsan, fino a Lambourde, l’instant bomber) da stropicciarsi gli occhi.

Oggi l’ostacolo è ovviamente complesso e molto più alto di quello che dicano i punti messi a referto dal Monza (14, due in più della ‘Regia’), perché i brianzoli hanno probabilmente la rosa più completa assieme al Venezia e al Palermo, con nomi che sarebbero in grado di dire la loro in Serie A: Keita Baldè, Dany Mota, Caprari, Ciurria, Pessina e l’elenco potrebbe proseguire. L’avvio è stato incerto e mister Bianco è arrivato ad un passo dall’esonero prima di invertire la rotta con due vittorie consecutive con il Catanzaro (2-1) e a Frosinone (0-1).

La Reggiana, che sarà seguita da poco meno di 800 tifosi (779 i biglietti venduti nel settore ospiti) dovrà poi far fronte all’assenza, pesantissima, di Reinhart in questo momento l’uomo meno ‘sostituibile’ assieme a Marras e Portanova. Ci proverà probabilmente Mendicino che avrà un’altra chance dal primo minuto dopo quella a Castellammare di Stabia datata 13 settembre (0-0).

Gondo è invece recuperato, ma è probabile che parta dalla panchina per non forzare, mentre con Magnani si continuerà nella gestione part-time.

Inutile stare qui a far finta che martedì non arrivi il Modena: è vero che i punti in palio sono gli stessi, ma è indubitabile che per un derby, in casa (a ieri sera venduti 3.904 biglietti, di cui 2.506 nel settore ospiti), si abbia un occhio di riguardo anche nelle scelte. Facile immaginarsi delle ‘staffette’ a gara in corso. Gli under dall’inizio dovrebbero essere cinque (Motta, Bonetti, Bozzolan, Charlys e Mendicino) o addirittura sei, se Lambourde vincesse il ballottaggio con Tavsan.