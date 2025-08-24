A Palermo la bella figura non basta. L’illusione del pari dura solo due minuti
Nella bolgia della ’Favorita’ rosanero in vantaggio al riposo con Pohjanpalo. Poi segna Tavsan, ma Pierozzi placa subito gli entusiasmi
PALERMO 2 REGGIANA 1
PALERMO (3-4-2-1): Bardi; Diakitè (1’st Peda), Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia (34’st Palumbo), Augello; Gyasi (24’st Blin), Brunori (24’st Le Douaron); Pohjanpalo (42’st Corona). A disp.: Joronen, Di Bartolo, Vasic, Nicolosi, Avena, Veroli. All.: Inzaghi
REGGIANA (3-4-2-1): Motta; Libutti (31’st Rozzio), Papetti, Bonetti; Rover (43’st Contè), Reinhart (43’st Stulac), Bertagnoli (34’st Novakovich), Marras; Tavsan, Portanova; Gondo. A disp.: Seculin, Bozzolan, Vallarelli, Meroni, Quaranta, Basili, Mendicino, Cavaliere. All.: Dionigi
Arbitro: Pezzuto di Lecce (Di Giacinto di Teramo e Pascarella di Nocera Inferiore; IV ufficiale Vogliacco di Bari; Var Volpi di Arezzo, Avar Del Giovane di Albano Laziale)
Reti: Pohjanpalo (P) al 38’pt, Tavsan (R) al 17’st, Pierozzi (P) al 19’st.
Note: spettatori 30.868 (di cui 103 reggiani). Ammoniti Diakitè, Papetti. Angoli: 9-6. Recuperi: 1’ e 3’.
In Sicilia escono fuori i valori e la Reggiana deve accettare la sconfitta alla prima: più che a livello qualitativo la differenza è emersa sotto l’aspetto fisico, coi granata che hanno perso troppi duelli aerei. Vince il Palermo, e vanno sottolineate le parate di Motta che hanno tenuto a galla i suoi. Un clima con 30mila spettatori da grandi notti, anzi certe notti visto che a mezz’ora dal fischio d’inizio Reggio Emilia è stata omaggiata in qualche modo allo stadio col pezzo di Ligabue. Al rientro dal riscaldamento il diesse Fracchiolla ha dato il cinque a tutti i giocatori, a due passi dal ‘pres’ Salerno arrivato dalla Calabria. Un pre gara da brividi, tra giochi di luce e boati come quello di "Io che amo solo te" dei locali; anche i 100 da Reggio si son fatti sentire. Per Dionigi "solito" 3-4-2-1: rispetto alla Coppa dentro Marras per Bozzolan. Al 6’ la prima occasione siciliana: Ceccaroni sfiora il palo di testa. Due minuti dopo vantaggio rosanero che viene annullato dal Var: Pierozzi imbuca per Brunori che segna, ma il terzino era di là. Altro brivido al 24’, quando Gyasi di testa non trova la porta. È un assedio. Al 33’ super riflesso di Motta sul testa di Bani, e dopo 5’ arriva il gol siciliano con una gran incornata di Pohjanpalo su cross di Pierozzi. Nella ripresa la Reggiana inizia meglio, ma dopo 12’ Motta deve dire no a Brunori, e nel corner successivo è ancora super su colpo di testa di Pohjanpalo. Dopo 5’ clamoroso pareggio granata al primo tiro in porta: Tavsan calcia dal limite col piede debole, il destro, e con una deviazione supera l’ex Bardi. Nemmeno il tempo di esultare che Pierozzi col sinistro bacia il palo e supera Motta per il 2-1. Il guardiano del 2005 è il migliore dei suoi, e al 27’ dice di no a Segre (tiro a fil di palo) e poi ancora su testa del solito Pohjanpalo. Nel finale succede poco, ma si rivede Rozzio e c’è tempo per l’esordio di Novakovich. Prossimo appuntamento venerdì, quando alle 20.30 a Reggio arriverà l’Empoli che ieri ha vinto 3-1 col Padova.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su