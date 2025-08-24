A Palermo la bella figura non basta. L’illusione del pari dura solo due minuti

PALERMO 2 REGGIANA 1

PALERMO (3-4-2-1): Bardi; Diakitè (1’st Peda), Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia (34’st Palumbo), Augello; Gyasi (24’st Blin), Brunori (24’st Le Douaron); Pohjanpalo (42’st Corona). A disp.: Joronen, Di Bartolo, Vasic, Nicolosi, Avena, Veroli. All.: Inzaghi

REGGIANA (3-4-2-1): Motta; Libutti (31’st Rozzio), Papetti, Bonetti; Rover (43’st Contè), Reinhart (43’st Stulac), Bertagnoli (34’st Novakovich), Marras; Tavsan, Portanova; Gondo. A disp.: Seculin, Bozzolan, Vallarelli, Meroni, Quaranta, Basili, Mendicino, Cavaliere. All.: Dionigi

Arbitro: Pezzuto di Lecce (Di Giacinto di Teramo e Pascarella di Nocera Inferiore; IV ufficiale Vogliacco di Bari; Var Volpi di Arezzo, Avar Del Giovane di Albano Laziale)

Reti: Pohjanpalo (P) al 38’pt, Tavsan (R) al 17’st, Pierozzi (P) al 19’st.

Note: spettatori 30.868 (di cui 103 reggiani). Ammoniti Diakitè, Papetti. Angoli: 9-6. Recuperi: 1’ e 3’.

In Sicilia escono fuori i valori e la Reggiana deve accettare la sconfitta alla prima: più che a livello qualitativo la differenza è emersa sotto l’aspetto fisico, coi granata che hanno perso troppi duelli aerei. Vince il Palermo, e vanno sottolineate le parate di Motta che hanno tenuto a galla i suoi. Un clima con 30mila spettatori da grandi notti, anzi certe notti visto che a mezz’ora dal fischio d’inizio Reggio Emilia è stata omaggiata in qualche modo allo stadio col pezzo di Ligabue. Al rientro dal riscaldamento il diesse Fracchiolla ha dato il cinque a tutti i giocatori, a due passi dal ‘pres’ Salerno arrivato dalla Calabria. Un pre gara da brividi, tra giochi di luce e boati come quello di "Io che amo solo te" dei locali; anche i 100 da Reggio si son fatti sentire. Per Dionigi "solito" 3-4-2-1: rispetto alla Coppa dentro Marras per Bozzolan. Al 6’ la prima occasione siciliana: Ceccaroni sfiora il palo di testa. Due minuti dopo vantaggio rosanero che viene annullato dal Var: Pierozzi imbuca per Brunori che segna, ma il terzino era di là. Altro brivido al 24’, quando Gyasi di testa non trova la porta. È un assedio. Al 33’ super riflesso di Motta sul testa di Bani, e dopo 5’ arriva il gol siciliano con una gran incornata di Pohjanpalo su cross di Pierozzi. Nella ripresa la Reggiana inizia meglio, ma dopo 12’ Motta deve dire no a Brunori, e nel corner successivo è ancora super su colpo di testa di Pohjanpalo. Dopo 5’ clamoroso pareggio granata al primo tiro in porta: Tavsan calcia dal limite col piede debole, il destro, e con una deviazione supera l’ex Bardi. Nemmeno il tempo di esultare che Pierozzi col sinistro bacia il palo e supera Motta per il 2-1. Il guardiano del 2005 è il migliore dei suoi, e al 27’ dice di no a Segre (tiro a fil di palo) e poi ancora su testa del solito Pohjanpalo. Nel finale succede poco, ma si rivede Rozzio e c’è tempo per l’esordio di Novakovich. Prossimo appuntamento venerdì, quando alle 20.30 a Reggio arriverà l’Empoli che ieri ha vinto 3-1 col Padova.