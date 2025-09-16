Abbonamenti: Reggiana in zona playoff. Sesto posto con oltre seimila tessere

Dopo il pari sofferto per 0-0 di Castellammare con la Juve Stabia, Rozzio e compagni hanno già ripreso i lavori nel pomeriggio di ieri. Nel mirino c’è il Catanzaro, prossimo avversario, sabato a Reggio alle 15: oggi la Reggiana effettuerà una doppia seduta a Villa Granata, mentre domani si ci allenerà al pomeriggio a Masone. Giovedì si tornerà in via Agosti, mentre venerdì mattina rifinitura a Masone. Questi ultimi due allenamenti saranno a porte chiuse. Da valutare in questi giorni Quaranta, uscito nel finale della gara di sabato dolorante. Per il resto non dovrebbero esserci problemi: Magnani sta continuando a lavorare per raggiungere la miglior forma. Di fronte ci sarà un Catanzaro che fino ad ora non ha mai perso, ma nemmeno è riuscito a raccogliere vittorie: tre pareggi su tre. In casa per 1-1 col Sudtirol nella prima giornata, poi 0-0 a Spezia, e 1-1 in casa con la Carrarese nell’ultima. Il mercato dei calabresi è stato di livello, e i giallorossi vorranno confermarsi come squadra che infastidisce le big, per un piazzamento nei playoff. Vedi l’inserimento in prestito dal Palermo di Di Francesco, o gli innesti di Buso, Pittarello, Pandolfi, Liberali, Bettella, Di Chiara e Oudin, tutti interessanti tra gioventù ed esperienza. L’allenatore è Alberto Aquilani, alla seconda esperienza in Serie B dopo la stagione a Pisa nel 2023-24. L’obiettivo della Reggiana, oltre allungare la striscia positiva, è cercare di fare una prestazione migliore soprattutto sul fronte offensivo.

Sabato sarà anche il giorno conclusivo della campagna abbonamenti: i granata ad oggi, con 6174 tessere sottoscritte, sono dietro solo a Sampdoria (oltre 20mila), Palermo (16.504), Cesena (7578), Avellino (7140) e Spezia (6874). La sesta piazza della B per numeri, quindi. L’ambizioso e vicino Modena è fermo a 5746, praticamente lo stesso numero (5748) del prossimo avversario della ‘Regia’, il Catanzaro.

Intanto la Fifa ha deliberato una modifica per quanto riguarda le soste nazionali della prossima stagione, e questo interesserà anche la Serie B. Per le prossime quattro stagioni, fino ai Mondiali del 2030, ci sarà una sosta in meno rispetto alle canoniche quattro (settembre, ottobre, novembre, marzo). Niente più sosta d’ottobre, ma quella di settembre durerà di più. I campionati si fermeranno dal 21 settembre al 6 ottobre, e in queste tre settimane le nazionali giocheranno quattro partite invece delle canoniche due. Una sosta che, dopo un inizio con cinque-sei partite, fermerà il campionato con quella che sarà una vera e propria pausa lunga.