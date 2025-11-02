Acceso diverbio Dionigi-Biancolino: "Regalato un gol all’Avellino"

Le urla erano talmente forti che

non si riusciva a sentire cosa stesse dicendo Novacovich durante la conferenza stampa. Tanto che è stata interrotta. Intanto, di là dal muro, Dionigi e Biancolino continuavano lo scambio di vedute ad altissima voce.

Un post partita incandescente quello andato in scena ieri pomeriggio nella pancia dello stadio ’Partenio’. Scambio di vedute molto acceso, ma senza andare oltre il rispetto reciproco.

Da quel che è trapelato, pare che Dionigi non abbia per nulla digerito la ’gestione’ dell’ultima palla del match da parte di Biancolino che, invece di restituirla a Papetti, l’avrebbe allontanata.

L’allenatore dell’Avellino ha risposto a muso duro al collega granata, negando l’addebito.

Calata la tensione, la Reggiana ha tranquillamente lasciato lo stadio, con Dionigi che ha poi preso posto in pullman, con al squadra che poi raggiunto Napoli e da lì ha preso un treno per Reggio (oggi riposerà e tornerà al lavoro domani pomeriggio). Prima di tutto ciò, in sala stampa il tecnico reggiano aveva commentato così la gara. "Ho visto una grande Reggiana. In questa gara è mancato quel pizzico d’esperienza, e soprattutto dovremo lavorare sodo sui calci piazzati perché abbiamo preso così tre gol su quattro". Dopo una "pazza" sconfitta, infatti, Davide Dionigi si è mostrato diviso tra la soddisfazione per una Reggiana che ha fatto prestazione e la delusione per aver pagato cari gli episodi. Il mister parla anche dell’arbitraggio. "Il rigore ha riaperto i giochi, eravamo in controllo. C’era fallo su Charlys, il rigore è un regalo degli arbitri…". Troppo pochi nel finale i 4 minuti di recupero. "Mah, è il meno rispetto a ciò che abbiamo visto, ci sono anche alcuni atteggiamento così così… ma noi abbiamo un certo aplomb, non ci sono problemi e andiamo avanti". Si torna sulle marcature nei gol subiti. "Lo ripeto, in queste gare, contro un Avellino che ha investito molto, con la solita nostra coperta corta per le assenze, e stavolta anche con solo tre tifosi a sostenerci, può aver pesato sui nostri giovani che hanno bisogno di sostegno, sarebbe servita esperienza in più. Ci lavoreremo. Saranno importanti anche ritorni come quello di Rozzio, giocatore forte nel gioco aereo. C’era anche molto caldo, anche se questo vale per entrambe, ed era la terza gara in tre giorni".

Confermata la formazione del derby, eccezion fatta per Novakovich al posto di Gondo. "Cedric aveva fatto uno sforzo nel derby, andava gestito".

In sala stampa anche Andrija Novakovich che, come a Monza, segna (stavolta doppietta) ma in una sconfitta. "Fa male, volevamo qualche punto. Peccato per il risultato". L’americano racconta così la perla del secondo gol. "Ho cercato l’uno contro uno e di andare più avanti possibile. Sono stato fortunato, sono contento dei gol". Dopo il 3-2 la squadra ha concesso due reti. "Non so perché, siamo calati, ci lavoreremo, si può migliorare. Sabato con l’Entella vogliamo fare bene perché poi c’è la sosta".

Giuseppe Marotta