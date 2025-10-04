Al ’Manuzzi’ ci sarà da soffrire. Ma Cesena ci porta spesso bene

Elmetto in testa e coltello tra i denti. Senza alcuna vergogna di fare catenaccio per poi pungere in ripartenza. Chi cerca lo spettacolo potrà comunque partecipare anziché andare al cinema, per questa volta, perché la cornice del ‘Manuzzi’ sarà certamente pirotecnica.

A partire dalle 19,30, la Reggiana e il Cesena si daranno battaglia per continuare a perseguire i rispettivi obiettivi. Un posto ai piani altissimi per i romagnoli, un percorso salvezza con meno incidenti possibili per i granata che arrivano all’appuntamento senza Gondo e Rozzio (oltre a Quaranta e Sampirisi), ma rinfrancati da un ottimo secondo tempo che ha fruttato un punticino, sempre prezioso, con lo Spezia.

Diverso l’umore della truppa di Mignani che ha toccato con mano l’elettricità della squadra più in forma del campionato: il Frosinone di Alvini, che ha regolato la pratica con un secco 3 a 1. Automatici, dunque, i sentimenti di rivalsa da parte di una rosa che – già bella densa di talento – ha aggiunto professori della categoria come Bisoli e Castagnetti o ‘vecchi pirati’ come Zaro, oltre all’imprevedibilità di Ciervo. In attacco lo spauracchio è il solito Cristian Shpendi, mentre dalla panchina sta avendo impatto l’esperto Olivieri.

La squadra di Dionigi dovrà chiedere gli straordinari a Libutti, Papetti e Bonetti, sperando che Magnani – qualora ce ne sia bisogno – possa almeno giocare uno spezzone. Per vederlo titolare bisognerà aspettare la ripresa dopo la sosta, quando al ‘Città del Tricolore’ arriverà il Bari.

Il tecnico granata sarà costretto a fare un po’ di turnover, ma non stravolgerà proprio nulla. Marras sarà regolarmente in campo nonostante le grandi fatiche ed è possibile che parta a destra, al posto di Rover.

Sulla sinistra si aprirà quindi un ballottaggio tra Bozzolan e Tripaldelli che potrebbe avere la prima chance da titolare. In mezzo al campo diventa difficile rinunciare alla coppia Reinhart + Charlys, così come sulla trequarti Girma merita una nuova chance dopo lo ‘show’ di martedì sera. In attacco dovrebbe esserci la conferma di Novakovich anche se pure Lambourde merita fiducia. Il francese e Tavsan potrebbero essere le carte da giocare nel secondo tempo, quando probabilmente ci sarà più spazio per la loro tecnica in velocità. Senza dimenticare che però, nei derby, spesso vince chi ci mette più furore agonistico.

Una variabile che non viene calcolata dai bookmakers, che ritengono che non ci sarà partita: la vittoria del Cesena è quotata 1,65 mentre quella della Reggiana addirittura a 4,90 (3,80 il pareggio).

I biglietti venduti ai reggiani sono 1213. La partita sarà visibile in chiaro su Dazn.