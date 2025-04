Al via il 36° Memorial Gustavo Zini: Rubiera ospita il torneo di calcio giovanile

Scatta stasera a Rubiera l’edizione n°36 del Memorial "Gustavo Zini", tradizionale appuntamento pasquale per il calcio giovanile. A sfidarsi, sul rettangolo verde dello stadio "Valeriani", saranno 9 team della categoria Allievi (classe 2008), decise a succedere nell’albo d’oro al Sassuolo, vittorioso nel 2024 ai rigori sul Modena. "Siamo entusiasti di accogliere squadre, atleti e tifosi, certi di assistere a partite di alo livello, ricche di emozioni e sano agonismo" spiega il presidente della Rubierese, Giulio Bertolini. "Per noi si tratta di un appuntamento di grande tradizione, simbolo dell’impegno che mettiamo ogni anno nella promozione dello sport come veicolo di crescita e socialità, occasione per ricordare figure storiche del calcio rubierese che tanto hanno dato alla nostra società".

In passato, allo "Zini", sono scesi in campo atleti del calibro di Demetrio Albertini e Giacomo Raspadori. Il fischio d’inizio vede alle 19 in campo per il girone A San Marino Academy e Ancona, mentre a seguire scatta il girone C con Fiorenzuola-Juventus Club Parma; domani alle 20,30 via anche al girone B con Rubierese-Carpi, coi padroni di casa che venerdì affronteranno alla stessa ora la Reggiana, mentre sabato la prima fase si concluderà alle 18 col match tra granata e modenesi. Il giorno di Pasqua le due semifinali, alle 15 e alle 16,30, mentre lunedì 21 alle 10,30 la gara che assegnerà il primo posto.