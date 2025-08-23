Alla ’Favorita’ sarà una bolgia. Tifosi: i 98 granata contro 30mila rosanero

La Reggiana e i suoi tifosi troveranno una bolgia d’entusiasmo: basti pensare al boato che ha accolto Pippo Inzaghi il 9 agosto al suo ingresso al "Barbera" in occasione dell’amichevole col Manchester City. Pippo è l’esperto di promozioni che ha tutto per trascinare i rosanero verso la tanto sognata Serie A e ha riportato rinnovato entusiasmo dopo lo scarso feeling tra i tifosi e l’ex allenatore Dionisi. Basti pensare ai numeri: il pubblico presente oggi (28.549 i biglietti venduti fino a ieri sera) sarà da record, già superiore a tutte le 19 gare casalinghe del Palermo dell’anno scorso, quando il miglior dato furono i 25.787 contro il Cosenza. A rimpolpare il dato ci sarà anche il contributo dei 98 tifosi reggiani che voleranno fino a Palermo in un sabato d’agosto per stare vicini alla Reggiana fin dal primissimo atto. Numeri non scontati per il settore ospiti del "Barbera", con gli oltre 1300 chilometri che non intimidiscono i reggiani, anzi: negli ultimi anni in Sicilia quella granata è stata una delle migliori tifoserie. Oggi sarà giornata di atterraggi in quel di Punta Raisi, sia per la squadra che per i tifosi: l’aeroporto palermitano è situato sul mare in una zona ventosa, a 25 chilometri dal "Barbera". Saranno poi i bus a portare tutti in zona stadio.

Intanto ieri Pippo Inzaghi ha presentato la partita: "Sono qui da appena 40 giorni, è impossibile pensare che sia già tutto perfetto: sono però molto soddisfatto dell’atteggiamento, della voglia e dell’abnegazione che vedo in allenamento. La Reggiana? Nel precampionato ha fatto bene, ha anche pareggiato con la Juventus...".

g.m.