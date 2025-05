Amadei: "Vittoria a Modena, ma la vera gioia sarà la salvezza"

Patron Amadei... "Un attimo che sto bevendo il caffè". Dopo giovedì a Modena sarà più dolce… "Sì, è un buon caffè devo dire". Vittoria meritata. "Beh, abbiamo preso i tre punti e conta questo. Il merito non ti dà mai la matematica certezza di vittoria, anzi. A questo punto del campionato conta solo il risultato".

Però contano anche le emozioni. Ci racconta le sue? "Sicuramente è una giornata della quale avrò un bel ricordo. È stata una grande festa per tutti i reggiani, per i giocatori, staff e società. Sono felice di questo. Quando stavo tornando a casa, alcuni tifosi mi hanno riconosciuto all’altezza di Rubiera, hanno cominciato a suonare il clacson, con le braccia fuori dai finestrini e alcuni a sventolare le bandiere. È stato un bel momento. Ma c’è un però...".

Dica. "Spero che la gioia più grande sarà quella a fine campionato col raggiungimento della salvezza, altrimenti di questa giornata ce ne facciamo poco…".

L’abbiamo vista anche fare il bodyguard del presidente Salerno in tribuna al Braglia… "L’inglese non è il mio forte. Vuol dire guardiano vero? Mah, non potevo buttarmi a pesce morto perché quello che lo insultava era bello grosso. E poi c’è tutto da rimetterci: se le prendi le prendi, se le dai vai nei guai… Meglio lasciar perdere. Battute a parte, non ho sentito cosa hanno detto a Carmelo, alla figlia e alla compagna. Di sicuro sono stati insulti pesanti, perché l’ho visto stravolto in faccia".

C’era un clima incandescente, anche Portanova è stato apostrofato pesantemente. La madre e il padre, l’ex calciatore Daniele, hanno reagito a brutto muso con qualche tifoso gialloblù. "Non sono mai scene belle. Qualcuno era rammaricato del fatto che facessimo giocare Manolo nonostante la sua vicenda giudiziaria (condannato in primo grado per violenza sessuale di gruppo, col processo d’Appello fissato in novembre, ndr). Ma alla gente non si può impedire di parlare né tanto meno di dire stupidate…Chiudiamola qui".

Il Modena ha chiesto scusa? "Qualcuno so che lo ha fatto".

Anche lei è stato bersaglio di insulti? "No, stavolta no. Anzi, sono stato salutato con gratitudine da una quindicina di tifosi modenesi. Vuol dire che ho fatto qualcosa di buono anche per loro".

Se vuole può fare tutti gli scongiuri del caso, ma le cose si stanno mettendo bene ora… "Ah adesso è facile dirlo, nessuno lo pensava o ci avrebbe scommesso. Abbiamo vinto le ultime due partite e in effetti le cose si stanno mettendo meglio. Ma bene no. Siamo ancora in mezzo alla melma e c’è ancora da combattere. Ora mancano tre partite, quattro punti potrebbero anche bastare. Ma hai detto niente… Non sono pochi, bisogna guadagnarseli".

Dionigi ha dato la scossa. "Sono i fatti che parlano... Però, ripeto, speriamo che tutto questo serva a fine campionato. Comunque ci credete che non ho ancora avuto la possibilità di parlare un momentino con Dionigi? Ma è colpa mia eh, forse è pigrizia. Sa com’è, a 85 anni (a luglio spegnerà 86 candeline, ndr) ci si abitua a essere anziani. Infatti ora sono qua sulla mia poltrona, col panno sulle ginocchia...".

Ecco, giustamente si vorrà godere la sua pensione e il divano. E anche se i tifosi la vorrebbero sempre al timone della Reggiana, ha detto di recente al Carlino che è stanco e la società è in vendita. Ci sono novità o trattative in corso? "Qualcuno interessato c’è. Ma da qua a dire che si concretizzi la cessione, c’è ancora di mezzo il mare. Poi bisognerà aspettare di capire in quale categoria saremo. Perché già in Serie B ci si rimettono dei soli, in Serie C non ne parliamo neanche… Incrociamo le dita per la salvezza e poi si vedrà".