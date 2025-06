Andrea Ferretti in orbita Reggiana: il giovane direttore sportivo verso nuove sfide

Tra i profili in orbita Reggiana c’è quello di Andrea Ferretti: è il direttore sportivo della FeralpiSalò e dopo ben otto stagioni in riva al lago di Garda ha voglia di cimentarsi in piazze e campionati di più spessore. E la Reggiana cerca un diesse giovane, ambizioso e con una buona esperienza alle spalle.

Ferretti è giovanissimo: ha compiuto 29 anni il 30 aprile. Il classe 1996 è direttore sportivo della Feralpi dal luglio del 2022, e al primo anno ha ottenuto la storica promozione in Serie B (nello stesso anno della Reggiana), e l’anno scorso ecco la retrocessione che ha riportato nuovamente la compagine in terza serie. Quest’anno, con Aimo Diana alla guida della squadra, è uscito ai playoff contro il Crotone e dopo aver eliminato l’Arzignano. Quella di Ferretti nel club bresciano è stata una scalata, visto che iniziò come team manager, per poi diventare direttore tecnico e infine direttore sportivo. "Per chi come me non ha un passato da calciatore la gavetta di Cristiano Giuntoli è un’ispirazione", disse in un’intervista, quando Giuntoli era diesse del Napoli.

Il dirigente è in scadenza, e le offerte dalla Serie B non gli mancano: due società si sono già fatte vive con il giovane manager. In queste ore, tra l’altro, è atteso un incontro tra Ferretti e Giuseppe Pasini, presidente della FeralpiSalò. Da questo dipenderà il futuro. Con la Reggiana sullo sfondo: potrebbe essere lui il post Marcello Pizzimenti.