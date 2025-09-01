Asse di mercato rovente col Verona. Dopo Charlys arriva Lambourde

È rovente l’asse di mercato che il ds Fracchiolla è riuscito ad instaurare col Verona. Ed ecco, dunque, due colpi di ottimo livello per la Reggiana.

Da ieri pomeriggio è ufficiale il prestito del centrocampista carioca classe 2004 Charlys, ma è fatta anche per il promettente attaccante francese classe 2006 Mathis Lambourde. Il passaggio è stato perfezionato ieri in tarda serata, in mattinata ci saranno le visite mediche e poi, a ruota, l’annuncio. Si tratta di una punta centrale, di piede mancino, che però può anche partire dalla destra per convergere e lasciar partire il tiro. Rappresenta quindi una valida alternativa sia a Tavsan che alle due ‘boe’ Gondo e Novakovich e aggiunge talento e imprevedibilità alla rosa di mister Dionigi. Su di lui aveva messo gli occhi anche il Venezia che però negli ultimi giorni ha preso altre strade e la Reggiana – anche in virtù dei buoni rapporti con l’Hellas – non se l’è fatto scappare.

179 cm per 72 kg, Lambourde era stato prelevato nel gennaio del 2024 dal Rennes (Ligue 1) e poi aveva firmato un contratto quinquennale ancora in essere (2029). L’anno scorso ha esordito in Serie A collezionando sette presenze e riuscendo anche a togliersi la soddisfazione di andare in gol (il 29 settembre, nella sconfitta per 3 a 2 con il Como). In totale però ha totalizzato solo 88 minuti e ha quindi assoluto bisogno di giocare con più continuità per proseguire il percorso di crescita. Resta da capire se queste saranno le ultime due operazioni di mercato dei granata prima che stasera alle 20 suoni il gong finale. L’impressione è che molto dipenda dalle eventuali uscite di altri elementi che potrebbero essere in esubero. Il primo nome della lista è quello di Stulac che - se dovesse restare - rischierebbe di avere pochissimo spazio. Negli ultimi giorni è stato intavolato un discorso con la Ternana (che nell’operazione potrebbe inserire il portiere Franchi che qui farebbe il ‘terzo’ dietro a Motta e Seculin). Il centrocampista sloveno classe ’94 non era però molto convinto della nuova destinazione. Nelle ultime ore di mercato si proverà a trovare una soluzione che permetterebbe al ds Fracchiolla di avere a disposizione quelle risorse necessarie per piazzare un ultimo colpo. Il nome ‘giusto’ potrebbe essere quello di Sernicola della Cremonese (era al Pisa) che arriverebbe in prestito. Dionigi avrebbe così un laterale destro di spessore ed esperienza. Al fotofinish però non mancano mai le sorprese. Quindi non resta che attendere…