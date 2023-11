Attese a campagnola oltre 400 persone. Padri e figli in evidenza al Trofeo Italia Unicef. Domenica premiazioni dei driver

Domenica andrà in scena l’edizione numero 35 delle premiazioni di fine anno dell’Automobilismo Msp Italia Promo Sport Trofeo Italia Unicef, che è riservato a tutte le specialità delle quattro ruote (dalla strada all’autocross, ma anche fuoristrada quattro per quattro e tractor polling).

Appuntamento per le 12,30 e il teatro delle premiazioni sarà la sede del salone delle feste Centro Sociale di Campagnola Emilia (in via Valle). Saranno presenti anche i vertici nazionali dell’Unicef, ai quali a fine cerimonia verrà consegnato il ricavato della stagione sportiva appena conclusa.

Sono quasi 400 le adesioni a questa cerimonia: a ritirare i rispettivi premi saranno presenti proprio i migliori driver nazionali delle varie specialità.

Una stagione positiva per i piloti reggiani. Paolo Gilioli si è aggiudicato la vittoria nella specialità del challenger formula driver, in categoria "1400 serie". Terzo, invece, il papà, Beniamino Gilioli. In categoria "1400 preparati" buon secondo posto per Roberto Bianchini. Poi la categoria "Sport": ottimo Rubens Ferrari di Felina, che ha avuto l meglio. In categoria C auto oltre 1600cc bene Nicola Campani che è arrivato al primo posto.

Nella categoria "C1 auto elaborate" ancora una coppia di padre e figlio. Papà Darno Farri è arrivato primo, mentre il figlio Gabrio una posizione dietro. In categoria "Rally" primo posto per l’equipaggio PontiGilioli (1300cc) e primato anche per la coppia CostiCosti nella categoria "Rally 1600cc". Nello slalom Fausto Virgilli ha conquistato il primo posto in categoria "C1 auto elaborate e nella categoria "Kart Cross" Fabio Vigilli, Raffaele Ferraroni e Celso Campani hanno ottenuto rispettivamente il primo, secondo e terzo posto. Inoltre i reggiano hanno anche conquistato due primati assoluti: PontiGilioli in categoria Rally mentre Virgilli Fabio in categoria Kart Cross.