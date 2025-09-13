Baby granata: domani triplice match con lo Spezia per Under 17, 16 e 15. Debutto a Brescia per la Primavera di Turrini

Esordio in campionato per la Primavera. La squadra di Turrini debutta alle 15 al Centro Sportivo Rigamonti di Brescia ospite dei padroni di casa, che lo scorso anno, strappando il pari all’ultima giornata di regular season, costrinsero i granata ai playout. Gli spareggi furono amari per la Reggiana, sconfitta dalla FeralpiSalò e retrocessa in Primavera 3, ma in estate è poi fortunatamente arrivato il ripescaggio.

Domani, invece, va in scena un triplice match con lo Spezia: si comincia alle 14,15 dal sintetico "Lari" di via Fano con la "prima" stagionale dell’Under 15, per poi proseguire alle 16,30 sullo stesso campo con il match dell’Under 16. L’Under 17, invece, fa visita agli "aquilotti" alle 15, cercando di trovare il secondo risultato utile consecutivo dopo il pari interno con la Carrarese. Week end di totale libertà, invece, per i ragazzi dell’Under 14.

Le altre. Ultimi tornei per le altre squadre del vivaio granata. Stamane alle 9 l’Under 11 gioca il torneo "Azzolini" a Cavezzo, mentre alle 10,20 l’Under 12 viaggia alla volta della Toscana per la Prato Social Cup. Alle 9,50 l’Under 9 è di scena al trofeo "Circolo Italia" di Bologna, mentre alle 16 l’Under 10 giocherà a Masone il "quadrangolare emiliano". Domani, alle 12,15, l’Under 13 sfiderà in amichevole in trasferta la Cremonese.