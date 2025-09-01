Baby granata. La Juventus passa solo in 11 contro 10. Under 17 sconfitta

Due gol nella ripresa, disputata praticamente tutta in inferiorità numerica, condannano la Reggiana. Nella trasferta di Vinovo contro la Juventus, infatti, i ragazzi di Bertacchi si arrendono 2-0 nonostante l’ottima prova di Denti: il n°1 granata, infatti, è decisivo nel primo tempo con alcuni interventi su Del Fabro, Corigliano e Rigo, oltre a essere salvato dai legni colpiti da Paonessa e Marchisio.

L’inerzia della contesa non cambia nella ripresa, con i bianconeri sempre in avanti e gli ospiti impegnati a non lasciare varchi, ma al 54’ l’arbitro piemontese Carchia estrare il secondo giallo nei confronti di Dotti e l’assalto juventino diventa importante. La Reggiana, a dire il vero, ha un’occasione in contropiede con Rozzi, che chiama Jakab alla respinta, poi è Paonessa al 61’ a firmare l’1-0 che sblocca la contesa.

La Reggiana fa un ultimo tentativo per pareggiarla, trovando ancora sulla sua strada l’attento Jakab, poi abdica definitivamente a 11’ dalla fine quando Corigliano riceve da Brancato e insacca il raddoppio sul secondo palo. Nel finale è ancora Denti a negare il tris a Pame.

Questo l’11 di partenza: Denti, Simoni, Rozzi, Genova, Magnanini, Bianchi, Bertolini, Dotti, Eulisi, Domini, Puccio.