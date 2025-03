Baby granata. Primavera a Chiavari per proseguire la striscia positiva

Trasferta per la Primavera della Reggiana (nella foto Edoardo Cavaliere), impegnata alle 14,30 nella ricerca del terzo risultato utile di fila per risalire dalla penultima piazza. Dopo la vittoria col Cittadella ed il pari sul campo del Renate, terza forza del torneo, i granata sono ospiti di una Virtus Entella che staziona ai piedi del podio e che in questo girone di ritorno non ha mai perso, collezionando 2 successi nelle ultime 5 gare, oltre a vantare la quarta difesa meno battuta del raggruppamento. Per portare a casa punti dalla sfida in programma al campo sportivo "Daneri" occorrerà una prestazione maiuscola.

Nella giornata odierna gioca poi l’attività di base: alle 15, al GiocaRE, derby cittadino per l’Under 11, opposta al Santos, mentre alla stessa ora in via Agosti l’Under 10 riceve il Fabbrico. Alle 16,30, a Bibbiano, tocca all’Under 9, opposta ai padroni di casa.

Programma domenicale – Domani alle 12,30 l’Under 12 gioca al "Cimurri" col Viaemilia, mentre alle 13,30 il a Meda l’Under 17 gioca in amichevole col già citato Renate; alle 14 torna in campo l’Under 11, di scena in terra modenese con la Mirandolese. Duplice, invece, la sfida allo Spezia: si comincia alle 14,30 col match di via Fano valido per la categoria Under 15, mezz’ora più tardi è invece il "Bagnoli" di Villa Bagno a fare da cornice al match della categoria Under 16. Recupero esterno, infine, per l’Under 13: alle 15, al "Sigonio", i granatini fanno visita al Carpi.