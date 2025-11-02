Baby granata. Primavera, brutta sconfitta con il Sudtirol
SUDTIROL 3 REGGIANA 0 SUDTIROL: Bonifacio, Hofer (38’ st Kostner), Bellesso, Donega, Iuliano, Ploner (25’ st Colleoni), Precupanu, Rech (38’ st...
SUDTIROL
3
REGGIANA
0
SUDTIROL: Bonifacio, Hofer (38’ st Kostner), Bellesso, Donega, Iuliano, Ploner (25’ st Colleoni), Precupanu, Rech (38’ st Lorubbio), Buzi, Fois (25’ st Ceschini), Gamper (15’ st Parpaiola). A disp. Leto, Halili, Vaz, Mahlknecht, Ech Cheikh, Pajonk, Scrott. All. Cherubin. REGGIANA: Fajt, Gilli, Bassi (18’ st Carpi), Silipo, Ezinwa, Alizoni, Visentin ((18’ st Miceli), Ledain (39’ st Ciobanu), Conte, Maisterra (18’ st Turchi), Yamoah (18’ st Banse). A disp. Cacciamani, Agnesini, Fanari, Campani, Giorgio, Begolli, Pirruccio. All. Turrini.
Arbitro: Scicolone di San Donà.
Reti: 45’ pt Gamper, 46’ pt Buzi; 12’ st Buzi.
Note: amm. Ploner e Alizoni.
Tre, bruschi passi indietro per la Reggiana (3), sconfitta sul campo del Sudtirol (7). Contro una diretta rivale per la salvezza, la squadra di Turrini gioca alla pari per buona parte della prima frazione, ma subisce un clamoroso uno-due poco prima dell’intervallo, con Gamber e Buzi che battono Fajt nel giro di 1’. Nella ripresa a Buzi fa tris e chiude i conti.
