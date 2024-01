Baby reggiana. La Primavera ospita il Padova

Appuntamento casalingo per la Primavera della Reggiana, che alle 14,30 gioca a Casalgrande con il Padova, sesta della classe. Per l’undici di Andrea Costa l’obiettivo è di iniziare il 2024 con un risultato positivo, utile a mantenersi a distanza dalla zona retrocessione, oggi distante 3 lunghezze. Alle 16 spazio all’Under 10, che a San Prospero di Correggio sfida i locali della Virtus.

Domani alle 12,30 l’Under 15 gioca al "Lari" contro il Bologna, imitata due ore più tardi a Villa Bagno dall’Under 16 che, dopo aver perso 2-0 il recupero infrasettimanale col Parma, prova a riprendere a correre. Sempre alle 12,30, Under 17 ospite del Genoa. Alle 10,30, l’U 14 in amichevole esterna con lo Juventus Club Parma, mentre alle 15,30 e alle 17 le due U13 sfidano il Sassuolo B in casa e il Modena fuori. Chiusura con l’U11, che dalle 14 gioca a Sala Bolognese il torneo "Italclima".