Baby reggiana. La Primavera prova a dare la svolta

Snodo chiave per il campionato della Primavera. Alle 14,30 la squadra di Andrea Costa gioca in trasferta al "Taliercio" contro il Venezia, penultimo in classifica e distante 3 lunghezze dai granata: con una vittoria, che bisserebbe quella pre-sosta contro il Brescia, Motta e compagni si allontanerebbero in maniera decisa dalla zona playout. Alle 15, Villa Bagno ospita il derby Under 14 Reggiana-Parma.

Domani duplice appuntamento esterno con la Cremonese: si comincia alle 12 con l’Under 15, 2 ore più tardi tocca all’Under 16; alle 15 il "Rigamonti" di Brescia ospita l’amichevole dell’Under 17 con la FeralpiSalò, mentre alla stessa ora il "Cimurri" ospita l’Under 13 B contro il Parma. Per quanto riguarda l’attività di base oggi alle 15 l’Under 11 al GiocaRE sfida la FalkGalileo, mentre in via Agosti l’Under 10 ospita la Fides; alle 16,45 l’Under 9 sfida al "Lari" il Santos.