Baby Reggiana. La Primavera sogna i primi 3 punti a Vercelli

La Primavera della Reggiana va a caccia della prima vittoria stagionale nella trasferta sul campo della Pro Vercelli. Alle 15,30, dopo la sosta del campionato, i granata (nella foto Roque Maisterra) vogliono prendere la giusta rotta dopo un avvio fatto da 2 sconfitte e, successivamente, da altrettanti pareggi; i piemontesi, invece, chiudono la graduatoria con un solo punto all’attivo e hanno subito una media di 3 reti a partita.

Reduce dall’ottima prova col Torino, chiusa col secondo punto stagionale, l’Under 17 gioca invece domani alle 15 in trasferta, ospite del Cesena: i romagnoli stazionano una lunghezza sopra i ragazzi di mister Bertocchi, che vogliono confermare i loro progressi.

Duplice, invece, la sfida con la Virtus Entella: il "Lari-Rabotti" di via Fano ospita dapprima le formazioni Under 15, in campo alle 14,30, mentre 2 ore dopo sarà la volta della sfida tra le Under 16. In quest’ultimo caso, i granata di mister Bertoni devono mettere alle spalle il pesante 4-0 subito nel derby di domenica scorsa dal Bologna.

Il programma domenicale, tuttavia, si apre all’ora di pranzo: alle 13,15, in via Luthuli, l’Under 14 riceve la visita della San Marino Academy.