Baby reggiana. L’Under 14 sbanca Rimini con 4 gol. Doppia sconfitta contro il Modena

Colpo esterno della Reggiana Under 14 nella trasferta di Rimini. L’undici di mister Zambelli passa 4-1 in terra romagnola al termine di una gara dominata: nel primo tempo apre le marcature Fregni (10’), mentre nella ripresa sono Cini Noya, Vicini e Golfrè a rendere ampio il divario. Week end senza soddisfazioni, almeno in termini di risultati, per le altre formazioni del vivaio granata: l’Under 17 esce a mani vuote dal derby disputato a Campagnola contro i pari età del Parma, che si impongono 1-0 sfruttando una disattenzione difensiva degli avversari, che nel finale hanno la palla buona per pareggiare, senza tuttavia riuscire a concretizzarla; si chiude senza sorriso anche il duplice match col Modena che ha visto protagoniste Under 16 e Under 15: la prima, guidata da mister Cammarata, cede 1-0 ai "canarini", con chiusura in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Mascolo; 2-0, invece, il punteggio con cui l’Under 15 di mister Bertoni si arrende ai giallo-blu. Stop casalingo per l’Under 13, sconfitta 5-3 in casa dal Rimini, quarto stop in 7 match disputati, che valgono il quartultimo posto davanti a Modena, Fiorenzuola e San Marino Academy. Ha osservato il proprio turno di sosta la Primavera, che sabato tornerà in campo per il match salvezza a Venezia, penultimo della classe, provando a dare continuità alla vittoria col Brescia.