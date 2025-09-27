Baby. Tris di sfide al Modena per i granata
Derby del Secchia per la Primavera della Reggiana. Alle 15, a Savignano sul Panaro, i granata affrontano il Modena con...
Derby del Secchia per la Primavera della Reggiana. Alle 15, a Savignano sul Panaro, i granata affrontano il Modena con l’obiettivo di dimenticare le due sconfitte in extremis arrivate nelle prime due giornate di campionato contro Union Brescia e Albinoleffe. Mezz’ora più tardi, a Saliceta San Giuliano, si replica col match tra le due formazioni Under 14 e, alle 17,30, con le Under 13.
Per le ultime due categorie si tratta della prima partita di campionato. Nella giornata di domani, invece, l’Under 15 è ospite alle 11 della Carrarese; le due società, poi, si ritroveranno di fronte alle 13,30 nella categoria Under 16. Turno di riposo, invece, per l’Under 17, che alle 12 gioca in trasferta un’amichevole sul campo della Cremonese.
Le altre. Duplice torneo per l’Under 10, in campo oggi a Zola Predosa nel Memorial Marchino e domani in provincia di Ravenna per il Trofeo Bondi; sempre oggi, alle 16, l’Under 9 gioca al Valli con la FalkGalileo. Alle 14,30, a Villalunga, va in scena l’amichevole tra Under 12 e Sassuolo, mentre alle 15 al GiocaRE l’Under 11 affronta la Boiardo Maer.
