Brescia vince 2-1 contro Reggiana e si salva in Serie B

BRESCIA 2 REGGIANA 1

BRESCIA (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann, Adorni, Calvani, Jallow (13’st Cistana); Bisoli, Verreth, Besaggio (13’st Moncini); Galazzi (32’st Olzer); Bianchi (21’st Bjarnason), Borrelli (32’st Juric). A disp.: Avella, Andrenacci, D’Andrea, Corrado, Nuamah, Bertagnoli, Papetti. All.: Maran

REGGIANA (3-5-2): Motta; Meroni (18’st Sosa), Rozzio (1’st Nahounou), Lucchesi; Libutti, Ignacchiti, Reinhart (24’st Stulac), Sersanti, Marras (40’st Urso); Girma (40’st Destro), Gondo. A disp.: Sposito, Cigarini, Cavaliere, Brekalo, Maggio, Kumi, Paterlini. All.: Dionigi

Arbitro: Ghersini di Genova (Fontani di Siena, Politi di Lecce; IV ufficiale Liotta di Castellammare di Stabia; Var Marini di Roma 1, Avar Chiffi di Padova)

Reti: Bianchi (B) al 25’pt, Girma (R) al 48’pt, Verreth (B) al 36’st.

Note: spettatori 14.983 totali (1000 i reggiani). Ammoniti Marras e Bisoli. Angoli: 5-3. Recuperi: 3’pt e 4’st.

Ci si poteva aspettare una gara a senso unico da parte del Brescia, che si giocava tutto contro una Reggiana già salva: non è stato così, è stata partita vera coi granata che hanno fatto prestazione e con Dionigi che ha schierato la formazione tipo con la sola eccezione del giovane Motta (peraltro tra i migliori) per Bardi (neanche in panchina, come Kabashi e Portanova che erano in tribuna). Alla fine l’ha spuntata il Brescia, con un tiro (deviato nettamente) di Verreth a 9 minuti dal 90’ che ha fissato il 2-1 che salva direttamente le rondinelle. Era l’ultimo turno di campionato e sono arrivati i verdetti: ai playout sarà Frosinone-Salernitana, mentre retrocedono direttamente la Sampdoria e il Cittadella (oltre al Cosenza). In A Sassuolo e Pisa, ai playoff (in ordine di classifica) Spezia, Cremonese, Juve Stabia, Catanzaro, Cesena e Palermo. Oltre al Brescia, si salva il Mantova.

Tornando al "Rigamonti" (infuocato, con 15mila spettatori): avvio di gara famelico del Brescia, con Motta super su Borrelli (riflesso clamoroso) e su Galazzi. Il vantaggio arriva al 25’ con un missile al sette di Bianchi. Poi cresce la Reggiana, che non regala nulla e pareggia allo scadere del primo tempo con Girma. Nella ripresa al Brescia tremano le gambe e dopo 40 secondi Lezzerini salva su Sersanti. Entrano Nahounou, Stulac, Urso, e c’è anche l’esordio di Mattia Destro. Poi il 2-1 di Verreth. Nessuna passerella per Cigarini, che compirà 39 anni il 20 giugno e dopo questa stagione senza quasi mai giocare appenderà gli scarpini al chiodo. Reggiana che chiude al 13° posto.

Siamo a metà maggio e sicuramente tra qualche giorno ci saranno incontri, prima di tutto per capire se ci saranno nuovi ingressi tra i soci. Con la dolce certezza che sarà Serie B, per il 3° anno di fila.