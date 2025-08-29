Buona la prima in casa: la Reggiana batte l'Empoli per 3-1

Reggio Emilia, 29 agosto 2025 – Eccoli i primi tre punti della Reggiana: bel 3-1 sull'Empoli e sosta nazionali da trascorrere più serenamente. Lunedì, tra l'altro, alle ore 20 chiuderà la telenovela del calciomercato. Tornando alla serata di oggi: determinanti i rossi, a fine primo tempo, comminati a Guarino e Obaretin. Nella ripresa non c'è stata storia e con due uomini in più i ragazzi di Dionigi si sono presi il successo.

Nel pre gara il presidente Carmelo Salerno ha presentato al pubblico del “Città del Tricolore” il nuovo innesto di lusso, quello in prestito dal Palermo del difensore reggiano Giangiacomo Magnani, con tanto di maglia numero 96 mostrata ai presenti: il giocatore è stato accolto tra gli applausi, sicuramente anche di vicinanza visti i problemi personali del ragazzo. Bello il nuovo colpo d’occhio della Curva Sud, col Gruppo Vandelli tornato in questo settore dopo 15 anni.

Nel primo tempo vantaggio dell’Empoli improvviso al 12’ con Popov (grande assist dell’ex Ignacchiti) che batte sul tempo Quaranta e infila un Motta (neo convocato in Nazionale Under 21) uscito in maniera avventata. Non succede nulla di clamoroso fino al finale di frazione di gioco: al 38’ rigore per la Reggiana per cintura di Guarino su Gondo, ma i granata vogliono il rosso per fallo su chiara occasione da rete e questo arriva quasi 4’ dopo, post revisione al var. Gondo segna il rigore e si va sull’1-1.

Non finisce qui, perché dopo neanche 120 secondi ancora Gondo scappa via su Obaretin che lo stende rimediando un rosso circa per lo stesso motivo del compagno (stavolta il fallo è fuori area). Si va, quindi, all’intervallo sull’1-1 ma con la Reggiana che ha ben due uomini in più.

Nel secondo tempo inizia il prevedibile assedio della Reggiana: si gioca negli ultimi 20-25 metri difesi dall’Empoli. Il muro toscano crolla al 57’: fatale un tiro da fuori di Reinhart, deviato nettamente da un empolese. Reggiana avanti per 2-1, e dopo 5’ sfiora il tris con una grande girata di Portanova deviata alla grande sulla traversa da Fulignati.

Ad un quarto d’ora dal 90’ Var ancora provvidenziale per la Reggiana: Sacchi fischia rigore per un mani (che c’è) di Quaranta, ma poi il penalty viene tolto all’Empoli per una spinta a due mani sullo stesso Quaranta. Passato questo spauracchio, la ‘Regia’ riprende a giocare e trova il 3-1 con Portanova che segna in area dopo gran velo del solito Gondo. Triplice fischio e tre punti in tasca.

Ora la prima sosta nazionali: si riparte sabato 13 settembre, alle ore 15 a Castellammare di Stabia contro la Juve.

Il tabellino

REGGIANA-EMPOLI 3-1 REGGIANA (3-4-2-1): Motta; Libutti, Papetti, Quaranta; Rover, Reinhart (42’st Basili), Bertagnoli (1’st Mendicino), Marras (39’st Bozzolan); Tavsan (34’st Novakovich), Portanova (39’st Vallarelli); Gondo. A disp.: Seculin, Rozzio, Stulac, Meroni, Bonetti, Contè, Cavaliere. All.: Dionigi EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia (13’st Ebuehi), Ignacchiti, Yepes (38’st Belardinelli), Carboni (38’st Moruzzi); Ceesay, Ilie (1’st Curto); Popov (25’st Konate). A disp.: Gasparini, Shpendi, Indragoli, Baralla, Asmussen, Busiello, Orlandi. All.: Pagliuca Arbitro: Sacchi di Macerata (Scatragli e Colaianni; IV ufficiale Manzo; Var Maggioni, Avar Fourneau) Reti: Popov (E) al 12’pt, Gondo (R) su rig. al 44’pt, Reinhart (R) al 12’st, Portanova (R) al 33’st. Note: spettatori 8592 totali, per un incasso lordo di 106.341,79 euro. Ammonito Ignacchiti. Espulso Guarino (E) al 44’pt per fallo su chiara occasione da rete e Obaretin (E) al 46’pt per fallo da ultimo uomo. Espulsi anche al 47’pt il direttore tecnico granata Scognamiglio e al 23’st il direttore sportivo dell’Empoli Gemmi, entrambi per proteste. Angoli: 8-2. Recuperi: 2’pt e 2’st.