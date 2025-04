Calciatori squalificati: cosa succede se la partita viene rinviata?

Cosa succede ai calciatori che erano inizialmente squalificati per una partita che poi, successivamente, è stata rinviata? Il regolamento parla chiaro e dice che il turno di stop va scontato ‘alla prima gara utile dopo l’emissione del verdetto’. Quindi, in poche parole, Bardi (foto), Cigarini, Girma e pure il diesse Pizzimenti - inizialmente squalificati per il match contro il Brescia - non potranno invece essere presenti venerdì, alle 15 al ‘Città del Tricolore’, contro il Cittadella.

Lo slittamento della sfida con le ‘rondinelle’ darà però modo a mister Dionigi di avere qualche giorno in più per continuare a lavorare e, soprattutto, di guadagnare un po’ di terreno sul recupero degli infortunati. Tra l’ultimo match - giocato sabato 12 aprile contro il Pisa (perso per 2 a 0) - e la partita con il Cittadella saranno trascorsi ben 13 giorni. Lo spostamento di questo scontro diretto potrebbe quindi dare una mano alla Reggiana che deve fare i conti soprattutto con gli stop di Sampirisi e Meroni. I due difensori avrebbero certamente saltato la sfida contro i lombardi (all’andata vinsero i granata 2 a 0) mentre adesso avranno il tempo necessario per rimettersi in sesto e farsi trovare pronti. Lo stesso Portanova, alle prese con il problema al braccio destro che lo costringerà a indossare un tutore, vede avvicinarsi il momento della completa guarigione.

Francesco Pioppi