Calcio dilettanti. Coppa Italia: la Falk si schianta in semifinale

Si schianta in semifinale il sogno della FalkGalileo: il Medolla vince 4-0 (autogol Zinani, Franco, Adusa e Saracino) e vola in finale di Coppa Italia di Prima categoria, dove affronterà lo Spes Borgotrebbia (che ha battuto ai rigori il Calcio Cotignola). Alla Falk resta il campionato: a tre gare dal termine è quarto nel girone C con 47 punti.

Si sono giocati anche due recuperi di campionato, con valanga di gol in Seconda: nel girone E si è giocato un match del 17esimo turno. Borzanese (30)-Montecavolo (30) è finita 4-3 per gli ospiti: per i locali gol di Strozzi e Farris (due), e la sequenza li aveva portati anche avanti, sul 2-1. Niente da fare: esultano i bianconeri con Pagliani e una tripletta di Benassi.

In Terza vola lo Sporting Cavriago (61): nel recupero del 21esimo turno 2-0 sul campo del Ramiseto (16), ultimo in classifica, con doppietta di Mohamed Sonko (foto). Era un testa-coda: lo Sporting, infatti, è a +10 sul Calcio Cavriago (che deve recuperare una partita). A cinque gare dal termine è un margine importantissimo.

A proposito di Terza, oggi un anticipo: alle 20.30, a Cavola, giocheranno gli Amici di Davide (33) col Collagna (22). Arbitro: Lorenzo Montagna di Reggio Emilia.