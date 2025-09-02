Calcio giovanile: non bene anche la Reggiana Under 13, settima al torneo ’Messori’. Under 14 solo sesta al ’Sacchero’

Sesto posto per la Reggiana al torneo "Sacchero", kermesse giovanile andata in scena a Chiozza di Scandiano e riservata alla categoria Under 14. I granata hanno esordito nella manifestazione impattando a reti bianche con i padroni di casa dello Sporting, per poi collezionare due sconfitte: 4-0 contro il Padova, 2-1 con il Mantova (per i granata gol di Urbano). Nella finale per il quinto posto, poi, è stato il Piacenza ad imporsi 2-0. Settima piazza, invece, per lo Sporting Scandiano, che ha avuto la meglio 3-1 sul Carpi.

Nel "Messori" che ha visto ai nastri di partenza 8 formazioni della categoria Under 13, la Reggiana ha chiuso il gironcino eliminatorio con 3 sconfitte in altrettanti match, perdendo 1-0 col Sassuolo, 2-0 con la Cremonese e 3-1 col Bologna; nella finale per evitare l’ultima piazza i granata si sono riscattati travolgendo 5-0 il Carpi.

Previdi. L’Under 16 pronta per la 14ª edizione del Memorial Nardino Previdi: giovedì alle 20,30, a Saliceta San Giuliano, sfida al Carpi, venerdì sarà Roteglia ad ospitare il match con la Roma, sempre con inizio alle 20,30. Il "Socche" sarà teatro sabato alle 10,30 dell’ultimo match della prima fase, quello coi giapponesi del Azul Claro Namazu, mentre nel pomeriggio le prime classificate e la miglior seconda giocheranno le semifinali. L’atto conclusivo domenica alle 10,30 a Castellarano.