Catanzaro quotato 21 milioni di euro. D’Alessandro il più anziano di tutti

Percorsi simili, ambizioni diverse: potremmo definire così la storia recente di Reggiana e Catanzaro, domani di fronte al "Città del Tricolore" alle 15 per la quarta di Serie B.

Entrambe, infatti, hanno ottenuto la promozione in B vincendo i rispettivi gironi in C nella primavera del 2023. Fin da subito, però, organico e ambizioni dei calabresi erano ben diversi rispetto a una "semplice" salvezza. Uomo copertina capitan Pietro Iemmello, bomber nato proprio a Catanzaro: 28 gol in C decisivi, e poi due stagioni da 17 gol ciascuna in cadetteria. Per i giallorossi, quindi, subito un quinto e un sesto posto, con semifinali playoff per la A perse.

Parlano anche i valori economici: per "Transfermarkt" la rosa granata vale quasi 15 miloni di euro, quella dei calabresi, invece, 21 e mezzo. Spicca su tutti il prestito dal Milan di Liberali, valutato ben 4 milioni, mentre Magnani si ferma a 1,8.

Il Catanzaro ne ha pareggiate tre su tre, mentre la Reggiana ha già assaporato tutti i risultati possibili.

E il seguito di pubblico? Catanzaro ha 83 mila abitanti, Reggio poco più del doppio, ma sono tanti i tifosi giallorossi sparsi per l’Italia. Lo dimostra la sempre massiccia presenza nel settore ospiti a Reggio: molti vivono nella nostra provincia.

Simile il numero di abbonati: ad oggi 6174 reggiani a fronte dei 5748 calabresi.

E i precedenti? Regna un perfetto equilibrio: sono 33 gli incontri ufficiali complessivi tra queste due squadre. Posta perfettamente divisa in palio: tredici pareggi e poi dieci vittorie cadauna. Dionigi toccherà ferro, ma gli ultimi incontri sorridono alla sua Reggiana. Nella Supercoppa di Serie C, a Reggio, finì 2-2. L’anno dopo, quello con Nesta, vide i granata vincere sia all’andata che al ritorno per 1-0, e lo scorso anno ecco un altro 2-2 al "Città del Tricolore" e un pari per 1-1 in Calabria. Nessuna sconfitta.

Il tecnico reggiano di fronte avrà il giovane Alberto Aquilani: i due allenatori per ora non hanno mai rinunciato (s’intende nemmeno per un minuto) a Gondo e Papetti da un lato e a Iemmello, Pontisso e Antonini dall’altro. I più giovani impiegati sono i 18enni Contè e Cissè, mentre esperienza al potere con Rozzio e D’Alessandro (33 e 34 anni).

Ci sono diverse similitudini, come l’età media (25,1 a 25,2) e i giocatori nuovi rispetto lo scorso anno (19 per entrambe).

L’unico assist messo a segno dai calabresi, per ora, porta la firma di Di Chiara: nato a Palermo, ha giocato quattro anni nelle giovanili della Reggiana, esordendo proprio coi granata tra i professionisti nel 2011.