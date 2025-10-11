Chi è. Ha 41 anni, la moglie è giornalista

Domenico Fracchiolla è nato 41 anni fa a Conversano (Bari). E’ sposato con Simona, giornalista di Bari. Laureato in Giurisprudenza, ha iniziato la carriera in società di puro settore giovanile, prima con la Pro Inter Bari e dopo con la Wonderful Bari.

Dal 2014 al 2016 ha svolto il ruolo di responsabile del settore giovanile del Bari, successivamente ha collaborato per la stagione 2016/17 con l’Udinese in qualità di responsabile delle Academy.

Nella stagione 2017-18 è stato ingaggiato come direttore sportivo della Virtus Francavilla Calcio in Serie C e dopo una breve esperienza nel 2019 in Romania con l’Hermannstadt (faceva lo scout in giro per il mondo), è diventato direttore sportivo della Lecco dal gennaio 2020 al giugno 2022. Da giugno 2022 il ritorno come direttore generale alla Virtus Francavilla Calcio, poi nell’agosto 2023 il ritorno a Lecco sempre in qualità di direttore sportivo in Serie B. Dal giugno 2024 a maggio 2025 ha ricoperto il ruolo di diesse nel Giugliano Calcio. Da questa estate l’inizio dell’esperienza in granata.