Col fiato sospeso per Girma. Rischia di saltare Monza e il Modena

Tutto il popolo granata è con il fiato sospeso. A rendere così inquieto il pianeta Reggiana sono le condizioni di Girma che è stato costretto a lasciare il campo nel secondo tempo della sfida con il Bari dopo un fallaccio di Nikolaou. Il difensore dei pugliesi è entrato in maniera scriteriata sulla caviglia destra del trequartista, con l’arto che ha avuto una torsione innaturale. È stato l’episodio chiave del match, una dinamica svelata in tutta la sua crudezza dalla revisione del var, che ha costretto la direttrice di gara Ferrieri Caputi a revocare il giallo e a sventolare il cartellino rosso. La squadra di Caserta è così rimasta in dieci, mentre quella di Dionigi è stata costretta a sostituire uno degli elementi più talentuosi.

"Non riusciva ad appoggiare il piede per terra, vedremo, ma ha preso una brutta botta sull’osso" ha spiegato il tecnico della Reggiana, comprensibilmente preoccupato per le condizioni del suo giocatore che ieri ha svolto alcuni esami (parziali), ma che ne dovrà fare altri prima che si arrivi ad un verdetto definitivo. Diciamo che, come prima cosa, sarebbe già un discreto affare se non ci fossero fratture ossee. Poi il passo successivo sarà escludere lesioni a livello tendineo, ma l’arto era ancora troppo gonfio per fare altri approfondimenti, figuriamoci per sbilanciarsi ‘a scatola chiusa’.

La logica però fa pensare che la presenza di Girma nelle prossime due partite, con Monza e Modena, sia inevitabilmente in forte dubbio. Il calendario non gioca infatti a favore visto che la trasferta in Brianza è in scaletta sabato (ore 15), mentre il derby è stato fissato nel turno infrasettimanale di martedì 28 ottobre (ore 20,30). Per farcela dovrebbe quindi esserci un recupero lampo che permetta al talento svizzero-eritreo di fare almeno un allenamento con i compagni prima di uno dei due impegni per poi essere convocato dal mister. Un’ipotesi percorribile solo se l’infortunio venisse derubricato come una fortissima contusione con un versamento importante. In quel caso, allora, ci sarebbe qualche chance per il derby del Secchia. Al momento è meglio non farsi illusioni, perché i primi segnali del post gara non erano molto incoraggianti.