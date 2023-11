Continua il viaggio del presidente Salerno in America. La Reggiana diventa protagonista in Usa

’The Salerno: viaggio negli Stati Uniti d’America’. Potrebbe essere il titolo di un film, sono invece le vacanze del presidente granata Carmelo Salerno, che sta continuando con la famiglia il viaggio negli Stati Uniti.

Dopo aver corso, sabato, cinque chilometri in un percorso non competitivo, e dopo che domenica la moglie Rosy si è ’sciroppata’ con buoni risultati, la storica Maratona di New York, il “pres” si è anche dato all’arte.

Immancabile la visita al MoMa (Museum of Modern Art). Tra le opere immortalate dal numero uno della Reggiana la celebre “Notte stellata” di Vincent van Gogh, forse per immaginare le notti granata di grande calcio. Poi ancora sport, ma stavolta ecco il basket. Al Madison Square Garden, i Salerno hanno assistito allo spettacolo di New York Knicks-Los Angeles Clippers (terminata 111-97).

Tornando alla maratona di domenica di Rosy Salerno: bella la canotta bianca col tricolore e con lo stemma della Reggiana. Un modo per portare il club granata in una delle città più ambite al mondo, per la corsa più prestigiosa del globo. A breve potremo vedere questa canotta, creata appositamente per la gara americana, nello store granata. Un pezzo imperdibile per gli appassionati.

Reggio Emilia, nella Grande Mela, c’è.