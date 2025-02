Da Pisa in arrivo al Mapei cinquemila tifosi

Per la sfida di sabato pomeriggio con il Sassuolo al Mapei Stadium, a Pisa c’è grandissima euforia.

In Toscana sono convinti che arriveranno a Reggio per il big match (i neroverdi sono primi in classificacon 62 punti, i nerazzurri secondi a 57) addirittura cinquemila tifosi. Tantissimi supporters stanno infatti acquistando i biglietti anche in altri settori. Il Sassuolo ha infatti comunicato che "i sostenitori del Pisa potranno acquistare i tagliandi per il settore Tribuna Est Laterale Nord fino a venerdì alle 19 (cioè domani).

Storie di ex. Ricordate Amedeo Mangone? L’ex tecnico della Reggiana (8° posto nella stagione 2010-2011, poi esonerato in quella successiva il 22 dicembre dopo quattro sconfitte di fila) è il nuovo tecnico della Castellanzese (Serie D, girone B). Mangone, 56 anni, ha il compito di cercare di tirare fuori i varesini dalle secche della bassa classifica e portarli alla salvezza.

La Castellanzese ha 29 punti ed è quintultima.